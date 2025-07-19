Introduzione
Cristiana Girelli saluta la Juventus. L’attaccante parte dalla panchina nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Wolfsburg allo Stadium sotto gli occhi di Del Piero: sarà la sua ultima presenza con la maglia bianconera prima del trasferimento negli Stati Uniti al Bay FC. Nel campionato americano porterà le sue qualità, il suo carisma e ovviamente i gol: sono i tratti che ne hanno fatto un simbolo del calcio femminile italiano in generale, prima ancora che della Juventus
Quello che devi sapere
150 gol con la Juve
I numeri, innanzitutto. Che per un giocatore, e un attaccante in particolare, sono ciò che rende meglio l’idea. 150 gol (traguardo tagliato lo scorso 1° febbraio) in otto stagioni con la maglia della Juventus, oltre 350 quelli segnati fin qui in carriera nel campionato italiano, di cui è stata protagonista anche con Bardolino Verona e Brescia. Attaccante classe 1990, Cristiana Girelli dissemina sui campi italiani gol e giocate da vent’anni, da quell’esordio in A a 15 anni, il 5 novembre 2005. I titoli, poi: 10 scudetti (3 a Verona, 2 a Brescia, 5 con la Juventus Women), 9 Coppe Italia, 12 Supercoppe. Per non parlare dei titoli individuali, che a più riprese l’hanno eletta tra le migliori giocatrici del nostro campionato.
Sogni in Azzurro
E poi c’è la Nazionale, di cui Girelli è capitana. In Azzurro sono 61 le sue reti (in 126 partite), con la partecipazione da protagonista a Mondiali ed Europei. La storica cavalcata dell’Italia fino ai quarti di finale al Mondiale 2019 in Francia entusiasmò i tifosi; così come, nell’estate 2025, l’approdo in semifinale agli Europei, con le Azzurre eliminate ai supplementari dall’Inghilterra. Momenti che hanno contribuito a far crescere il movimento femminile, di cui Girelli rappresenta uno dei maggiori esponenti nella storia. E se parliamo di sport al femminile più in generale, siamo al cospetto di una delle figure più rilevanti degli Anni Duemila.
Juve, storia di un grande amore
Il legame con la Juventus è fortissimo. 240 partite in bianconero dal 2018 a oggi, segnando 150 gol. La maglia numero 10 sulle spalle, come il suo idolo Alessandro Del Piero. In otto stagioni alla Juve anche lei si è ritagliata un posto di rilievo nella storia del club: con il carisma, i gol (tre volte capocannoniere della Serie A), con la fascia al braccio. Della Juve è diventata recentemente primatista per numero di presenze, superando Arianna Caruso
Girelli negli Usa: giocherà con il Bay FC
Ora gli Stati Uniti, dove Girelli vestirà la maglia del Bay Fc (California) misurandosi in uno dei top campionati al mondo. Negli States raggiunge Sofia Cantore e Lisa Boattin, altre campionesse che abbiamo “esportato” rispettivamente al Washington Spirit e allo Houston Dash.