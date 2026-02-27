Introduzione

La ricerca dei bonus fantacalcistici passa attraverso quei giocatori che possono portare a casa sia un +3 che un +1. Un fantallenatore non disdegna mai un bell'assist, magari condito da un 7 in pagella. Tante le sfide interessanti di questo weekend perché, al di là delle big impegnate, ci sono anche scontri che potrebbero riservare "boost" fantacalcistici mica male



Andiamo quindi ad analizzare il medio periodo prendendo in considerazione quei giocatori, attaccanti o centrocampisti che abbiamo buoni numeri sia per quel che riguarda l'esecuzione (tiri in porta e/o gol) sia per occasioni create. Non è semplice trovare un buon bilanciamento: a volte un attaccante crea poco e se non segna...arriva l'insufficienza. Meglio magari puntare su quel possibile mix tra gol o assist. Ecco allora consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 27^ giornata di campionato



PROBABILI FORMAZIONI 27^ GIORNATA: LE ULTIME NEWS