Introduzione
La ricerca dei bonus fantacalcistici passa attraverso quei giocatori che possono portare a casa sia un +3 che un +1. Un fantallenatore non disdegna mai un bell'assist, magari condito da un 7 in pagella. Tante le sfide interessanti di questo weekend perché, al di là delle big impegnate, ci sono anche scontri che potrebbero riservare "boost" fantacalcistici mica male
Andiamo quindi ad analizzare il medio periodo prendendo in considerazione quei giocatori, attaccanti o centrocampisti che abbiamo buoni numeri sia per quel che riguarda l'esecuzione (tiri in porta e/o gol) sia per occasioni create. Non è semplice trovare un buon bilanciamento: a volte un attaccante crea poco e se non segna...arriva l'insufficienza. Meglio magari puntare su quel possibile mix tra gol o assist. Ecco allora consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 27^ giornata di campionato
Quello che devi sapere
Parma-Cagliari, venerdì ore 20:45
CONSIGLIATO PARMA
- Strefezza
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Esposito
SCONSIGLIATO PARMA
- Sorensen
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Sulemana
Como-Lecce, sabato ore 15
CONSIGLIATO COMO
- Douvikas
CONSIGLIATO LECCE
- Sottil
SCONSIGLIATO COMO
- Perrone
SCONSIGLIATO LECCE
- Pierotti
Verona-Napoli, sabato ore 18
CONSIGLIATO VERONA
- Sarr
CONSIGLIATO NAPOLI
- Alisson
SCONSIGLIATO VERONA
- Gagliardini
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Elmas
Inter-Genoa, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO INTER
- Esposito
CONSIGLIATO GENOA
- Baldanzi
SCONSIGLIATO INTER
- Barella
SCONSIGLIATO GENOA
- Vitinha
Cremonese-Milan, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO CREMONESE
- Zerbin
CONSIGLIATO MILAN
- Bartesaghi
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Vardy
SCONSIGLIATO MILAN
- Ricci
Sassuolo-Atalanta, domenica ore 15
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Matic
CONSIGLIATO ATALANTA
- Zalewski
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Berardi
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Ederson
Torino-Lazio, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO TORINO
- Prati
CONSIGLIATO LAZIO
- Isaksen
SCONSIGLIATO TORINO
- Simeone
SCONSIGLIATO LAZIO
- Taylor
Roma-Juventus, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO ROMA
- Zaragoza
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Koopmeiners
SCONSIGLIATO ROMA
- Cristante
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Yildiz
Pisa-Bologna, lunedì ore 18:30
CONSIGLIATO PISA
- Moreo
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Pobega
SCONSIGLIATO PISA
- Aebischer
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Ferguson
Udinese-Fiorentina, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO UDINESE
- Atta
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Harrison
SCONSIGLIATO UDINESE
- Bayo
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Parisi