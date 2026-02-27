Offerte Sky
Introduzione

La ricerca dei bonus fantacalcistici passa attraverso quei giocatori che possono portare a casa sia un +3 che un +1. Un fantallenatore non disdegna mai un bell'assist, magari condito da un 7 in pagella. Tante le sfide interessanti di questo weekend perché, al di là delle big impegnate, ci sono anche scontri che potrebbero riservare "boost" fantacalcistici mica male

Andiamo quindi ad analizzare il medio periodo prendendo in considerazione quei giocatori, attaccanti o centrocampisti che abbiamo buoni numeri sia per quel che riguarda l'esecuzione (tiri in porta e/o gol) sia per occasioni create. Non è semplice trovare un buon bilanciamento: a volte un attaccante crea poco e se non segna...arriva l'insufficienza. Meglio magari puntare su quel possibile mix tra gol o assist. Ecco allora consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 27^ giornata di campionato
 

PROBABILI FORMAZIONI 27^ GIORNATA: LE ULTIME NEWS

Quello che devi sapere

Parma-Cagliari, venerdì ore 20:45

CONSIGLIATO PARMA

  • Strefezza


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Esposito


SCONSIGLIATO PARMA

  • Sorensen


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Sulemana

Como-Lecce, sabato ore 15

CONSIGLIATO COMO

  • Douvikas


CONSIGLIATO LECCE

  • Sottil


SCONSIGLIATO COMO

  • Perrone


SCONSIGLIATO LECCE

  • Pierotti

Verona-Napoli, sabato ore 18

CONSIGLIATO VERONA

  • Sarr


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Alisson


SCONSIGLIATO VERONA

  • Gagliardini


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Elmas

Inter-Genoa, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO INTER

  • Esposito


CONSIGLIATO GENOA

  • Baldanzi


SCONSIGLIATO INTER

  • Barella


SCONSIGLIATO GENOA

  • Vitinha

Cremonese-Milan, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Zerbin


CONSIGLIATO MILAN

  • Bartesaghi


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Vardy


SCONSIGLIATO MILAN

  • Ricci

Sassuolo-Atalanta, domenica ore 15

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Matic


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Zalewski


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Berardi


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Ederson

Torino-Lazio, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO TORINO

  • Prati


CONSIGLIATO LAZIO

  • Isaksen


SCONSIGLIATO TORINO

  • Simeone


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Taylor

Roma-Juventus, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO ROMA

  • Zaragoza


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Koopmeiners


SCONSIGLIATO ROMA

  • Cristante


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Yildiz

Pisa-Bologna, lunedì ore 18:30

CONSIGLIATO PISA

  • Moreo


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Pobega


SCONSIGLIATO PISA

  • Aebischer


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Ferguson

Udinese-Fiorentina, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO UDINESE

  • Atta


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Harrison


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Bayo


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Parisi

