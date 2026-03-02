La nazionale dell'ex Inter Taremi è una delle qualificate al Mondiale ormai sempre più vicino ma, in questo senso, regna una grande incertezza. Dal lato Fifa è filtrata - tramite le parole del Segretario Generale Mattias Grafstrom - la volontà a mantenere il torneo con tutte le squadre qualificate ma, d'altro canto, il presidente della federcalcio iraniana ha definito "improbabile" la loro partecipazione al Mondiale.

Su questo tema si è espresso anche Kaweh Niroomand, ex giocatore e allenatore di pallavolo nato a Teheran, amministratore delegato dei campioni di pallavolo BR Volleys e coordinatore olimpico di Berlino, sottolineando come la potenziale esclusione dell'Iran dai Mondiali di calcio di quest'estate sia "una totale assurdità". "Misure come queste non hanno mai ottenuto nulla nella storia dello sport internazionale - ha aggiunto all’agenzia di stampa tedesca Dpa -, e non otterrebbero nulla ora".

Ricordiamo che la nazionale iraniana è stata inserita nel Gruppo G del Mondiale, con tutte le partite della fase a gironi in programma proprio negli Stati Uniti.