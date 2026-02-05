Offerte Sky
Inter, la lista Uefa per la Champions League 2026: i giocatori

CHAMPIONS

Dopo aver superato la League Phase, chiudendo al decimo posto in classifica, l'Inter si prepara ad affrontare i playoff con il Bodo/Glimt (andata mercoledì 18 febbraio in Norvegia e ritorno martedì 24 a San Siro). La nuova lista Uefa con cui affronteranno le prossime fasi di Champions League per i nerazzurri sarà la... vecchia: non ci sono cambiamenti rispetto a quella presentata a inizio stagione

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Inter, la lista Uefa


PORTIERI

  • 1 Yann SOMMER
  • 12 Raffaele DI GENNARO
  • 13 Josep MARTINEZ


DIFENSORI

  • 2 Denzel DUMFRIES
  • 6 Stefan DE VRIJ
  • 15 Francesco ACERBI
  • 25 Manuel AKANJI
  • 30 CARLOS AUGUSTO
  • 31 Yann BISSECK
  • 32 Federico DIMARCO
  • 36 Matteo DARMIAN
  • 43 Matteo COCCHI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 95 Alessandro BASTONI

 

CENTROCAMPISTI

  • 7 Piotr ZIELINSKI
  • 8 Petar SUCIC
  • 11 LUIS HENRIQUE
  • 16 Davide FRATTESI
  • 17 Andy DIOUF
  • 20 Hakan CALHANOGLU
  • 22 Henrik MKHITARYAN
  • 23 Nicolò BARELLA
  • 45 Leonardo BOVO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)

 

ATTACCANTI

  • 9 Marcus THURAM
  • 10 Lautaro MARTINEZ
  • 14 Ange-Yoan BONNY
  • 94 Francesco Pio ESPOSITO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)

 

