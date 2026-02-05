Inter, la lista Uefa per la Champions League 2026: i giocatoriCHAMPIONS
Dopo aver superato la League Phase, chiudendo al decimo posto in classifica, l'Inter si prepara ad affrontare i playoff con il Bodo/Glimt (andata mercoledì 18 febbraio in Norvegia e ritorno martedì 24 a San Siro). La nuova lista Uefa con cui affronteranno le prossime fasi di Champions League per i nerazzurri sarà la... vecchia: non ci sono cambiamenti rispetto a quella presentata a inizio stagione
Inter, la lista Uefa
PORTIERI
- 1 Yann SOMMER
- 12 Raffaele DI GENNARO
- 13 Josep MARTINEZ
DIFENSORI
- 2 Denzel DUMFRIES
- 6 Stefan DE VRIJ
- 15 Francesco ACERBI
- 25 Manuel AKANJI
- 30 CARLOS AUGUSTO
- 31 Yann BISSECK
- 32 Federico DIMARCO
- 36 Matteo DARMIAN
- 43 Matteo COCCHI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 95 Alessandro BASTONI
CENTROCAMPISTI
- 7 Piotr ZIELINSKI
- 8 Petar SUCIC
- 11 LUIS HENRIQUE
- 16 Davide FRATTESI
- 17 Andy DIOUF
- 20 Hakan CALHANOGLU
- 22 Henrik MKHITARYAN
- 23 Nicolò BARELLA
- 45 Leonardo BOVO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
ATTACCANTI
- 9 Marcus THURAM
- 10 Lautaro MARTINEZ
- 14 Ange-Yoan BONNY
- 94 Francesco Pio ESPOSITO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)