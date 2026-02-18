Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoff

guida tv

Mercoledì 18 febbraio l’andata dei playoff di Champions League su Sky e in streaming su NOW. Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Mercoledì 18 febbraio, l’andata dei playoff di Champions League con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00 l’Inter sarà impegnata in casa del Bodoe Glimt: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Showcon Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: Fabio Capello e Alessandro Costacurta con Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

Champions League, le partite di oggi su Sky e NOW

Mercoledì 18 febbraio

  • alle 18.45: QARABAG-NEWCASTLE su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Federico Botti
  • dalle 20, dalle 23 Champions League Show
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • alle 21.00: CLUB BRUGGE-ATLETICO MADRID su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Beppe Bergomi, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Luca Mastrorilli
  • alle 21.00: OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport 253. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Daniele Barone
  • da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
  • all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Palladino: "Rimonta possibile, noi ci crediamo"

champions

L'allenatore dell'Atalanta resta comunque positivo nonostante la sconfitta di Dortmund: "Abbiamo...

Spalletti: "Non uno, ma fatti tre passi indietro"

juventus

L'allenatore della Juve dopo i cinque gol in Turchia: "Siamo calati dal punto di vista della...

Caso Bastoni, così Del Piero sul sindaco Sala

INTER-JUVENTUS

Nelle scorse ore anche il sindaco di Milano Sala, tifoso interista, aveva parlato dell'episodio...

Juve, problemi muscolari per Bremer: esce al 34'

Champions League

Bremer ha accusato dei problemi muscolari intorno al 30’, è andato a bordocampo dallo staff...

Mea culpa di Bastoni: "Ammetto mie responsabilità"

inter

Alla vigilia dell'andata del playoff di Champions League fra Bodo e Inter, è arrivato il mea...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE