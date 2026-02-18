Mercoledì 18 febbraio l’andata dei playoff di Champions League su Sky e in streaming su NOW . Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Mercoledì 18 febbraio, l’andata dei playoff di Champions League con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol . Alle 21.00 l’ Inter sarà impegnata in casa del Bodoe Glimt : i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: Fabio Capello e Alessandro Costacurta con Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.