Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoffguida tv
Mercoledì 18 febbraio l’andata dei playoff di Champions League su Sky e in streaming su NOW. Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Mercoledì 18 febbraio, l’andata dei playoff di Champions League con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00 l’Inter sarà impegnata in casa del Bodoe Glimt: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: Fabio Capello e Alessandro Costacurta con Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, le partite di oggi su Sky e NOW
Mercoledì 18 febbraio
- alle 18.45: QARABAG-NEWCASTLE su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Federico Botti
- dalle 20, dalle 23 Champions League Show
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- alle 21.00: CLUB BRUGGE-ATLETICO MADRID su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Beppe Bergomi, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- alle 21.00: OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport 253. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Daniele Barone
- da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta