Del Piero a Sala: "Non rispondo ai tifosi, avrà cose più importanti di me a cui pensare…"

INTER-JUVENTUS

Nello studio pre Galatasaray-Juventus Alessandro Del Piero, rispondendo ad una domanda della conduttrice Federica Masolin, ha commentato le parole del Sindaco Sala che, da tifoso interista, è tornato sull’episodio chiave dell’ultimo derby d’Italia ("certamente Bastoni ha sbagliato, ma ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero che han fatto delle simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori"): "Sono rimasto sorpreso, anche perché io non ho mai parlato di Bastoni e dell’episodio in quello specifico momento – spiega Alex - . Ho sempre cercato di rispondere sul campo e fuori dal campo con quello che fai, con le scelte che fai. E soprattutto non mi sono mai messo a discutere pubblicamente con un tifoso. Rispetto il Sindaco di Milano Sala, la sua figura e le istituzioni, ma non mi sembra il caso di mettermi a discutere con lui di calcio. Penso abbia cose più importanti a cui pensare"- E poi una chiosa ironica: "Mi ha fatto piacere che abbia dedicato del tempo a cercare i miei video sui social, mettiamola così…"

