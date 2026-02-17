Raffaele Palladino commenta la sconfitta di Dortmund al termine di una gara in cui hanno pesato certamente le assenze di De Ketelaere e Raspadori che avrebbero potuto dare maggiore qualità al reparto offensivo: "Lasciamo stare chi manca, guardiamo chi c'è e chi c'è stato, peccato perché siamo partiti 1-0 per loro, loro sono un'ottima squadra con tante individualità abili ad attaccare la profondità - dice - Nel primo tempo non siamo stati bravi tecnicamente , ci andavamo a chiudere da un lato, non siamo stati ordinati, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio nel possesso e nelle linee di passaggio, ho la sensazione che potevamo fare qualcosa in chiave offensiva, ci è mancata un po' di qualità lì ". Nonostante la sconfitta, il discorso resta aperto: "Abbiamo fatto il primo tempo, ora giochiamo in casa, possiamo fare due gol, noi ci crediamo , analizzeremo la gara e faremo il ritorno con grande intensità". Piccoli screzi con Kovac: "Protestavano tanto dalla panchina, io non protesto mai, lascio gli arbitri decidere perché devono essere tranquilli per lavorare".

"Restiamo positivi, il nostro sogno è passare il turno"

Un'Atalanta che è sembrata andare in difficoltà nei duelli: "I loro attaccanti sono forti, hanno qualità tecniche e fisiche, sono colpito dai loro due centrocampisti ma la nostra mentalità deve essere quella di avere coraggio, queste gare ci servono anche per capire la nostra forza - spiega ancora - Tutto è ancora aperto, non sarà facile ma noi ci crediamo, abbiamo i nostri tifosi e il nostro stadio sarà una bolgia e le partite sono belle anche per le rimonte". Rispetto alla fase di possesso: "Siamo stati lenti nella manovra, eravamo prevedibili, dovevamo essere più bravi ad alternare le giocate, ci sono cose che non abbiamo fatto bene, le analizzeremo ma abbiamo giocato contro una squadra forte, ci vogliamo confrontare, vogliamo fare una rimonta e ci proveremo con tutte le nostre armi. A me dispiace del risultato, non guardo tanto i numeri ma loro sono stati molto cinici, bisogna essere positivi, il nostro sogno è di passare, se non ce la faremo avremo dato tutto. Abbiamo dei giovani e queste gare ci fanno crescere".