Galatasaray-Juventus, Spalletti: "Non uno, oggi fatti tre passi indietro"juventus
L'allenatore della Juve dopo i cinque gol in Turchia: "Siamo calati dal punto di vista della personalità e del carattere. Non ci siamo resi conto della pericolosità di quello che stavamo facendo, a volte la palla va buttata via. Resto convinto che possiamo alleggerire le difficoltà della fase difensiva se giochiamo a calcio"
La Juve crolla a Istanbul. Va sotto, ribalta la partita ma poi ne prende cinque dal Galatasaray. L'obiettivo playoff si fa durissimo e la sconfitta in terra turca è stata netta: "Siamo calati dal punto di vista della personalità e del carattere. Non uno, ma tre passi indietro" - è la sintesi del pensiero di Spalletti nell'intervista a Sky Sport. Tra i momenti chiave della partita c'è sicuramente il cambio all'intervallo tra Cambiaso (ammonito e a rischio rosso) con Cabal, autore di una ripresa da incubo. Suo, infatti, l'errore sul 2-2 del Gala, suo il fallo sulla punizione del 3-2 e, poi, sempre sua l'espulsione che ha lasciato i bianconeri in dieci: "Cambiaso aveva rischiato il secondo giallo nel finale di primo tempo - ha detto Spalletti -, in partite così è bene gestire queste situazioni coi cambi. Poi abbiamo pagato, l'espulsione sicuramente ha avuto una forza dentro la partita, poi ci abbiamo messo del nostro, abbiamo perso brutti palloni, non ci siamo resi conto della pericolosità di quello che stavamo facendo".
"Aiutare la difesa giocando a calcio"
Nella partita sono emersi tanti problemi nella fase difensiva della Juve: "È dura parlarne ora - analizza Spalletti -, ma resto convinto che possiamo alleggerire le difficoltà della fase difensiva se giochiamo a calcio. Fare le barricate e ripartenze non va bene, almeno per noi, non abbiamo i giocatori per fare così. Dobbiamo sempre partire dal presupposto di gestire la partita, ma se andiamo sotto livello siamo sempre a rischio".
"A volte la palla va buttata via"
A proposito di rischi, l'errore da matita blu che è costato il 4-2 di Lang è arrivato con una palla persa dentro l'area di Kelly, in concorso di colpa con Thuram, reo di aver servito al compagno un pallone pericolosissimo. "Io non voglio sempre giocare la palla - precisa Spalletti -, voglio farlo in situazioni normali, in caso di estremo pericolo la palla si deve buttare via, e in quel momento Kelly doveva farlo. Oggi siamo tornati indietro sotto diversi punti di vista". Sulla rimonta: "Lavoriamo per questo, dobbiamo rendere conto a un popolo e una città. Bremer ko? Va valutato bene, potrebbe avere dei problemi".