La Juve crolla a Istanbul. Va sotto, ribalta la partita ma poi ne prende cinque dal Galatasaray. L'obiettivo playoff si fa durissimo e la sconfitta in terra turca è stata netta: "Siamo calati dal punto di vista della personalità e del carattere. Non uno, ma tre passi indietro" - è la sintesi del pensiero di Spalletti nell'intervista a Sky Sport. Tra i momenti chiave della partita c'è sicuramente il cambio all'intervallo tra Cambiaso (ammonito e a rischio rosso) con Cabal, autore di una ripresa da incubo. Suo, infatti, l'errore sul 2-2 del Gala, suo il fallo sulla punizione del 3-2 e, poi, sempre sua l'espulsione che ha lasciato i bianconeri in dieci: "Cambiaso aveva rischiato il secondo giallo nel finale di primo tempo - ha detto Spalletti -, in partite così è bene gestire queste situazioni coi cambi. Poi abbiamo pagato, l'espulsione sicuramente ha avuto una forza dentro la partita, poi ci abbiamo messo del nostro, abbiamo perso brutti palloni, non ci siamo resi conto della pericolosità di quello che stavamo facendo".