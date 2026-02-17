Nel primo tempo del match di Istanbul, Spalletti ha dovuto fare a meno del brasiliano: Bremer ha accusato dei problemi muscolari intorno al 30’, è andato a bordocampo dallo staff medico toccandosi la coscia destra e ha provato a restare in campo ma pochi minuti più tardi è uscito. Al suo posto, al 34’, dentro Gatti. Le condizioni del brasiliano sono ora da valutare, con i bianconeri che saranno impegnati sabato alle 15 in casa col Como
Non solo la sconfitta per 2-5 in Champions contro il Galatasaray. A Istanbul la Juve ha perso nel primo tempo anche Gleison Bremer. Un altro infortunio per il difensore, che è stato costretto a uscire dal campo al 34’ del primo tempo del match contro i turchi. Il brasiliano ha accusato dei problemi muscolari intorno al 30’ e si è avvicinato alla sua panchina toccandosi la coscia destra, per farsi medicare dallo staff sanitario bianconero. Ha provato a continuare, è rientrato per qualche minuto prima di arrendersi e uscire al minuto 34’, quando la Juve aveva appena ribaltato lo svantaggio iniziale con la doppietta di Koopmeiners. Al posto di Bremer, Spalletti ha mandato in campo Gatti. La Juve ha poi subito altri quattro gol, è uscita sconfitta e si ritrova anche con le condizioni di Bremer da monitorare, in vista della partita di sabato in campionato, alle 15 in casa contro il Como.
Bremer, gli infortuni negli ultimi due anni
Non è il primo infortunio per Bremer, che ha saltato gran parte della scorsa stagione per la rottura del legamento crociato. Il brasiliano si è fermato a settembre 2024 ed è rientrato in gruppo, tornando solo in panchina, al Mondiale per Club tra giugno e luglio 2025. Questa stagione, dopo aver iniziato il campionato, si è fermato per un problema muscolare e ha poi dovuto operarsi al menisco. Un intervento e un problema che l’hanno tenuto fermo da inizio ottobre fino a metà dicembre. Ora, un altro problema che sarà da valutare nelle prossime ore.