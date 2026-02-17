Nel primo tempo del match di Istanbul, Spalletti ha dovuto fare a meno del brasiliano: Bremer ha accusato dei problemi muscolari intorno al 30’, è andato a bordocampo dallo staff medico toccandosi la coscia destra e ha provato a restare in campo ma pochi minuti più tardi è uscito. Al suo posto, al 34’, dentro Gatti. Le condizioni del brasiliano sono ora da valutare, con i bianconeri che saranno impegnati sabato alle 15 in casa col Como

Non solo la sconfitta per 2-5 in Champions contro il Galatasaray. A Istanbul la Juve ha perso nel primo tempo anche Gleison Bremer. Un altro infortunio per il difensore, che è stato costretto a uscire dal campo al 34’ del primo tempo del match contro i turchi. Il brasiliano ha accusato dei problemi muscolari intorno al 30’ e si è avvicinato alla sua panchina toccandosi la coscia destra, per farsi medicare dallo staff sanitario bianconero. Ha provato a continuare, è rientrato per qualche minuto prima di arrendersi e uscire al minuto 34’, quando la Juve aveva appena ribaltato lo svantaggio iniziale con la doppietta di Koopmeiners. Al posto di Bremer, Spalletti ha mandato in campo Gatti. La Juve ha poi subito altri quattro gol, è uscita sconfitta e si ritrova anche con le condizioni di Bremer da monitorare, in vista della partita di sabato in campionato, alle 15 in casa contro il Como.