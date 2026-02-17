Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Bremer fuori per infortunio al 34' di Galatasaray-Juve

Champions League

Nel primo tempo del match di Istanbul, Spalletti ha dovuto fare a meno del brasiliano: Bremer ha accusato dei problemi muscolari intorno al 30’, è andato a bordocampo dallo staff medico toccandosi la coscia destra e ha provato a restare in campo ma pochi minuti più tardi è uscito. Al suo posto, al 34’, dentro Gatti. Le condizioni del brasiliano sono ora da valutare, con i bianconeri che saranno impegnati sabato alle 15 in casa col Como

GALATASARAY-JUVE LIVE

Non solo la sconfitta per 2-5 in Champions contro il Galatasaray. A Istanbul la Juve ha perso nel primo tempo anche Gleison Bremer. Un altro infortunio per il difensore, che è stato costretto a uscire dal campo al 34’ del primo tempo del match contro i turchi. Il brasiliano ha accusato dei problemi muscolari intorno al 30’ e si è avvicinato alla sua panchina toccandosi la coscia destra, per farsi medicare dallo staff sanitario bianconero. Ha provato a continuare, è rientrato per qualche minuto prima di arrendersi e uscire al minuto 34’, quando la Juve aveva appena ribaltato lo svantaggio iniziale con la doppietta di Koopmeiners. Al posto di Bremer, Spalletti ha mandato in campo Gatti. La Juve ha poi subito altri quattro gol, è uscita sconfitta e si ritrova anche con le condizioni di Bremer da monitorare, in vista della partita di sabato in campionato, alle 15 in casa contro il Como

Bremer, gli infortuni negli ultimi due anni

Non è il primo infortunio per Bremer, che ha saltato gran parte della scorsa stagione per la rottura del legamento crociato. Il brasiliano si è fermato a settembre 2024 ed è rientrato in gruppo, tornando solo in panchina, al Mondiale per Club tra giugno e luglio 2025. Questa stagione, dopo aver iniziato il campionato, si è fermato per un problema muscolare e ha poi dovuto operarsi al menisco. Un intervento e un problema che l’hanno tenuto fermo da inizio ottobre fino a metà dicembre. Ora, un altro problema che sarà da valutare nelle prossime ore.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Mea culpa di Bastoni: "Ammetto mie responsabilità"

inter

Alla vigilia dell'andata del playoff di Champions League fra Bodo e Inter il mea culpa di...

Chivu: "Le polemiche? Basta fare i moralisti"

Champions League

Alla vigilia di Champions, l'allenatore nerazzurro è tornato sul caos post derby d'Italia: "Il...

Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in trasferta il Borussia Dortmund, andata dei playoff di...

Dove vedere Galatasaray-Juventus

guida tv

Oggi alle ore 18.45 la Juventus affronta in trasferta il Galatasaray, andata dei playoff di...

Osimhen: "La Juve mi voleva. L'addio al Napoli..."

alla gazzetta

L’attaccante nigeriano del Galatasaray sfida la Juventus nei playoff di Champions League (in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE