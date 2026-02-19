Le verità dietro le sconfitte delle italiane in Champions

Non iniziano bene i playoff di Champions League per le tre squadre italiane: Inter, Juventus e Atalanta vengono sconfitte da Bodo, Galatasaray e Borussia Dortmund e ora dovranno cercare l'impresa nei match di ritorno. Ma in attesa delle sfide della prossima settimana, è importante cercare di capire da dove nascono queste sconfitte e come evitarle in futuro