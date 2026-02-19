Offerte Sky
Caso Vinicius-Prestianni, il Real Madrid: "Fornite tutte le prove disponibili alla Uefa"

Champions League
©Getty

Attraverso un comunicato ufficiale, il Real Madrid ha informato di aver fornito alla Uefa tutte le prove in proprio possesso per chiarire il presunto episodio di razzismo che ha coinvolto Vinicius durante la partita in Champions League contro il Real Madrid

VINICIUS-PRESTIANNI, IL VIDEO DELL'EPISODIO

Proseguono le indagini per capire cosa sia successo tra Vinicius Jr. e Prestianni durante Benfica-Real Madrid di martedì 17 febbraio. Il club spagnolo ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, di aver fornito alla Uefa (che ha aperto un'indagine formale sull'episodio) tutte le prove disponibili per fare chiarezza sugli eventuali insulti razzisti pronunciati dal giocatore del Benfica nei confronti del brasiliano del Real. I Blancos, nel comunicato, dicono: "Il nostro club ha collaborato attivamente all'inchiesta aperta dalla UEFA in seguito agli inaccettabili episodi di razzismo verificatisi durante quella partita. Il Real Madrid è grato per il sostegno unanime, il supporto e l'affetto che il nostro giocatore Vinicius Jr. ha ricevuto da tutti i settori del calcio mondiale. Il Real Madrid continuerà a lavorare, in collaborazione con tutte le istituzioni, per sradicare il razzismo, la violenza e l'odio nello sport e nella società".

