Bayer Leverkusen-Arsenal, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streamingguida tv
Oggi alle ore 18.45 il Bayer Leverkusen affronta l'Arsenal per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Dove vedere Bayer Leverkusen-Arsenal in tv
Da non perdere oggi alle 18.45 l'andata degli ottavi di finale di Champions League con Bayer Leverkusen-Arsenal: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Alessandro Bonan e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea su Sky Sport Uno.
I numeri di Bayer Leverkusen e Arsenal
Il Bayer Leverkusen ha superato quattro dei cinque incontri a eliminazione diretta disputati nelle principali competizioni europee contro club inglesi, solo contro il Liverpool nella Champions League 2004-05 non ci è riuscito. Gli unici precedenti incontri europei dell'Arsenal con il Bayer risalgono alla seconda fase a gironi della UCL 2001-02, con un pareggio 1-1 in trasferta e una vittoria per 4-1 a Highbury. Gli unici precedenti europei dell'Arsenal contro il Bayer Leverkusen risalgono alla seconda fase a gironi della Champions League 2001-02, pareggiando 1-1 in trasferta e vincendo 4-1 all'Highbury. Tutti e cinque i confronti a eliminazione diretta in Champions League dell'Arsenal contro avversarie tedesche sono stati contro il Bayern Monaco; i Gunners sono stati eliminati agli ottavi di finale nel 2004-05, 2012-13, 2013-14 e 2016-17, e nei quarti di finale nel 2023-24. Il Bayer Leverkusen è imbattuto nelle ultime tre partite di Champions League (2V 1N) in cui hanno anche mantenuto la porta inviolata in tutte e tre le gare. Il club tedesco non ha mai registrato quattro clean sheet consecutivi nella competizione.