I numeri di Bayer Leverkusen e Arsenal

Il Bayer Leverkusen ha superato quattro dei cinque incontri a eliminazione diretta disputati nelle principali competizioni europee contro club inglesi, solo contro il Liverpool nella Champions League 2004-05 non ci è riuscito. Gli unici precedenti incontri europei dell'Arsenal con il Bayer risalgono alla seconda fase a gironi della UCL 2001-02, con un pareggio 1-1 in trasferta e una vittoria per 4-1 a Highbury. Gli unici precedenti europei dell'Arsenal contro il Bayer Leverkusen risalgono alla seconda fase a gironi della Champions League 2001-02, pareggiando 1-1 in trasferta e vincendo 4-1 all'Highbury. Tutti e cinque i confronti a eliminazione diretta in Champions League dell'Arsenal contro avversarie tedesche sono stati contro il Bayern Monaco; i Gunners sono stati eliminati agli ottavi di finale nel 2004-05, 2012-13, 2013-14 e 2016-17, e nei quarti di finale nel 2023-24. Il Bayer Leverkusen è imbattuto nelle ultime tre partite di Champions League (2V 1N) in cui hanno anche mantenuto la porta inviolata in tutte e tre le gare. Il club tedesco non ha mai registrato quattro clean sheet consecutivi nella competizione.