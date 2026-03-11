Protagonista in negativo dell'ottavo di Champions tra Atletico Madrid e Tottenham, il portiere ceco (sostituito da Vicario dopo soli 17 minuti) ha affidato a instagram la sua reazione a freddo. Una foto davanti alla tv e un messaggio che sa di ripartenza dopo lo shock

Un esordio da dimenticare al più presto. La notte della sua prima in Champions League si è trasformata in un vero e proprio trauma sportivo per Antonin Kinsky, portiere del Tottenham scelto a sorpresa da Igor Tudor per difendere i pali al posti di Guglielmo Vicario. Il giovane ceco è incappato in due errori clamorosi che hanno spianato la strada all'Atletico Madrid. Un 3-0 dopo 15' che ha costretto Tudor a richiamare il ragazzo in panchina per proteggerlo, come spiegherà poi l'allenatore.