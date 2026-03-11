Offerte Sky
Kinsky rompe il silenzio dopo Tottenham-Atletico: "Dal sogno all’incubo, ora..."

LA REAZIONE

Protagonista in negativo dell'ottavo di Champions tra Atletico Madrid e Tottenham, il portiere ceco (sostituito da Vicario dopo soli 17 minuti) ha affidato a instagram la sua reazione a freddo. Una foto davanti alla tv e un messaggio che sa di ripartenza dopo lo shock

GLI ERRORI DI KINSKY

Un esordio da dimenticare al più presto. La notte della sua prima in Champions League si è trasformata in un vero e proprio trauma sportivo per Antonin Kinsky, portiere del Tottenham scelto a sorpresa da Igor Tudor per difendere i pali al posti di Guglielmo Vicario. Il giovane ceco è incappato in due errori clamorosi che hanno spianato la strada all'Atletico Madrid. Un 3-0 dopo 15' che ha costretto Tudor a richiamare il ragazzo in panchina per proteggerlo, come spiegherà poi l'allenatore.

Leggi anche

Tudor: "Kinsky scelta giusta, il cambio un atto d'aiuto"

Il messaggio Instagram: "Dal sogno all'incubo..."

A mente fretta, il giorno dopo la tempesta, Kinsky ha deciso di rompere il silenzio attraverso una storia Instagram, con un'immagine tanto forte quanto sincera. La foto lo ritrae a casa, davanti al televisore sintonizzato proprio sul replay della partita di martedì. Sullo schermo c'è lui, accovacciato con il cronometro fermo al 3-0. Ad accompagnare l'immagine poche parole in inglese per ringraziare i tanti che gli hanno mostrato vicinanza nelle ultime ore: "Dal sogno all'incubo per tornare a segnare di nuovo. Ci vediamo". 

Vedi anche

Anche Svilar consola Kinsky: "Quando sbaglia un portiere…"

