Mercoledì 11 marzo, l’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea per club su Sky e in streaming su NOW, con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45 in campo l’Arsenal, che sarà ospite del Bayer Leverkusen (Sky Sport Uno e Sky Sport 251), mentre alle 21 da non perdere la sfida tra PSG e Chelsea, live su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, e tra Bodoe Glimt e Sporting Lisbona (Sky Sport 253). Sempre mercoledì alle 21.00 in programma Real Madrid-Manchester City: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta insieme ad Alessandro Del Piero e Zvonimir Boban. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, l’andata degli ottavi di finale su Sky e NOW
Mercoledì 11 marzo
- alle 18.45: BAYER LEVERKUSEN-ARSENAL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Telecronaca Pietro Nicolodi
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- alle 21.00: PSG-CHELSEA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Riccardo Gentile
- alle 21.00: BODOE GLIMT-SPORTING LISBONA su Sky Sport 253. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Dario Massara
- dalle 18, dalle 20, dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Zvonimir Boban e Mario Giunta
- da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Zvonimir Boban e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta