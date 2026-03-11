Da non perdere oggi alle 21 l'andata degli ottavi di finale di Champions League con Real Madrid-Manchester City: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Alessandro Bonan e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea su Sky Sport Uno.

I numeri di Real Madrid e Manchester City

Il Manchester City incontrerà il Real Madrid per la sedicesima volta in Champions League (5V 5N 5P), il doppio delle volte in cui ha invece affrontato qualsiasi altra squadra nella competizione (a quota otto il Bayern Monaco). Questa sarà la prima volta che due squadre si incontrano nella fase a eliminazione diretta della competizione per cinque stagioni consecutive. Solo il Bayern Monaco (otto) e la Juventus (sette) hanno vinto più partite di Champions contro il Real Madrid rispetto al Manchester City (cinque); i Cityzens hanno già battuto i Blancos per 2-1 nella fase a gironi di questa stagione. Il Manchester City è stato eliminato dalla Champions League dal Real Madrid in quattro occasioni, incluse le ultime due stagioni: nei quarti di finale nel 2023-24 e nel play-off del 2024-25. I Blancos sono l'unica squadra ad aver eliminato i Cityzens più di due volte nel torneo. L'ultima squadra a mantenere la porta inviolata in una partita della fase a eliminazione diretta della Champions in casa del Real Madrid è stato il Barcellona nell'aprile 2011, quando era allenato dall'attuale tecnico del Man City Pep Guardiola (vittoria per 2-0). Da allora, la squadra spagnola ha segnato in 39 gare consecutive, con una media di 2,2 gol a partita (86 in totale). La prossima sarà la panchina numero 190 per Pep Guardiola in Champions. L'attuale tecnico del Man City eguaglierà Alex Ferguson a quota 190 panchine appunto nella competizione, solo Carlo Ancelotti (218) vanta più gare da allenatore nel torneo.