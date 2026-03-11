Da non perdere oggi alle 21 l'andata degli ottavi di finale di Champions League con PSG-Chelsea: partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi. A bordocampo Gianluigi Bagnulo. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Alessandro Bonan e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea su Sky Sport Uno.

I numeri di PSG e Chelsea

Paris Saint-Germain e Chelsea si sono affrontati l'ultima volta in Champions League agli ottavi di finale nel 2015-16, con la squadra francese che ha vinto entrambe le partite di andata e ritorno 2-1. Il Chelsea ha vinto solo due delle otto partite di Champions League contro il Paris Saint-Germain (3N 3P), perdendo in tre occasioni; solo contro il Bayern Monaco e il Barcellona (quattro) i Blues hanno perso più partite in questa competizione. Il Paris Saint-Germain ha superato i suoi ultimi tre scontri a eliminazione diretta in Champions League contro club inglesi, tutti la scorsa stagione (Liverpool negli ottavi di finale, Aston Villa nei quarti di finale, Arsenal in semifinale). Dal 2-1 subito contro il Paris Saint-Germain nel marzo 2016, il Chelsea ha vinto tutte le sei successive partite di Champions League contro club francesi (quattro contro il Lille, due contro il Rennes). L'allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, sarà il 16° tecnico a giocare la sua prima partita della fase a eliminazione diretta nella Champions League contro la squadra campione in carica. Dei precedenti 15, solo uno è uscito vittorioso (5N 9P): Ralf Rangnick nell'aprile 2011 (Schalke 04 5-2 Inter, andata dei quarti di finale).