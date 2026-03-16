Martedì 17 e mercoledì 18 marzo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW . 7 partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Martedì alle 21 all’Etihad Stadium, Machester City-Atletico Madrid. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Martedì 17 e mercoledì 18 marzo, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW, con 7 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani, martedì 17 marzo, alle 18.45 apre il turno il match tra Sporting Lisbona e Bodoe Glimt, Sky Sport Uno e Sky Sport 255, mentre alle 21.00 da non perdere l’appuntamento con il Manchester City di Pep Guardiola, impegnato all’Etihad Stadium nella rimonta contro il Real Madrid di Álvaro Arbeloa, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. A completare il martedì di Champions League anche Chelsea-PSG, Sky Sport Arena e Sky Sport 253 e Arsenal-Bayer Leverkusen, Sky Sport Max e Sky Sport 254. Mercoledì alle 18.45 in scena il Barcellona, che ospiterà al Camp Nou il Newcastle, Sky Sport Uno e Sky Sport 254, mentre alle 21.00 in programma Liverpool-Galatasaray, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, e Tottenham-Atletico Madrid, Sky Sport Mix e Sky Sport 253) Sempre mercoledì alle 21.00 in campo Bayern Monaco-Atalanta: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.