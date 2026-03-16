Champions League, il calendario e gli orari delle partite degli ottaviguida tv
Martedì 17 e mercoledì 18 marzo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW. 7 partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Martedì alle 21 all’Etihad Stadium, Machester City-Atletico Madrid. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Martedì 17 e mercoledì 18 marzo, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW, con 7 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani, martedì 17 marzo, alle 18.45 apre il turno il match tra Sporting Lisbona e Bodoe Glimt, Sky Sport Uno e Sky Sport 255, mentre alle 21.00 da non perdere l’appuntamento con il Manchester City di Pep Guardiola, impegnato all’Etihad Stadium nella rimonta contro il Real Madrid di Álvaro Arbeloa, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. A completare il martedì di Champions League anche Chelsea-PSG, Sky Sport Arena e Sky Sport 253 e Arsenal-Bayer Leverkusen, Sky Sport Max e Sky Sport 254. Mercoledì alle 18.45 in scena il Barcellona, che ospiterà al Camp Nou il Newcastle, Sky Sport Uno e Sky Sport 254, mentre alle 21.00 in programma Liverpool-Galatasaray, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, e Tottenham-Atletico Madrid, Sky Sport Mix e Sky Sport 253) Sempre mercoledì alle 21.00 in campo Bayern Monaco-Atalanta: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti, martedì, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio, mentre mercoledì la tavola rotonda vedrà protagonista ancora Alessandro Costacurta insieme ad Alessandro Del Piero e Zvonimir Boban. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, il ritorno degli ottavi di finale su Sky e NOW
Martedì 17 marzo
- alle 18.45: SPORTING LISBONA-BODOE GLIMT su Sky Sport Uno e Sky Sport 255. Telecronaca Federico Botti
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- alle 21.00: MANCHESTER CITY-REAL MADRID su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani; inviata Giorgia Cenni, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: CHELSEA-PSG su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca Riccardo Gentile; inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Dario Massara
- alle 21.00: ARSENAL-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport Max e Sky Sport 254. Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Daniele Barone
Gli studi del martedì
- dalle 18, dalle 20, dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta
Mercoledì 18 marzo
- alle 18.45: BARCELLONA-NEWCASTLE su Sky Sport Uno e Sky Sport 254. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- alle 21.00: LIVERPOOL-GALATASARAY su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo; inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: TOTTENHAM-ATLETICO MADRID su Sky Sport Mix e Sky Sport 253. Telecronaca Nicola Roggero; inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Davide Polizzi
Gli studi del mercoledì
- dalle 18, dalle 20, dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Zvonimir Boban e Mario Giunta
- da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Zvonimir Boban e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta