Nessuna squalifica per Pedro Neto, ma solo una semplice ammonizione. Questa è stata la decisione dell'Organo di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa, che aveva annunciato di aver aperto un provvedimento disciplinare nei confronti dell'attaccante del Chelsea che aveva spintonato e fatto cadere un raccattapalle durante Psg-Chelsea di Champions League. "Gli ho chiesto scusa 35 volte -, aveva detto il giocatore commentando l'episodio accaduto a Parigi -. Stavamo perdendo, volevo raccogliere la palla ma lui la stava tenendo con sé e gli ho dato una piccola spinta. Mi sono andato a scusare e gli ho dato la mia maglia, mi dispiace davvero. Alla fine è venuto a parlare con me e si è fatto una bella risata perché era contento che gli avessi dato la maglia". La Uefa lo ha ritenuto colpevole di "condotta antisportiva" ma con una sanzione minima (non comminata in partita dall'arbitro Alejandro Hernandez), che non gli impedirà di scendere nel campo nel ritorno degli ottavi a Stamford Bridge.