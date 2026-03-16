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Bayern Monaco, emergenza portieri: un 16enne titolare contro l'Atalanta?

Champions League
©IPA/Fotogramma

Con tutti i quattro portieri infortunati, il Bayern Monaco potrebbe far debuttare il 16enne Leonard Prescott nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta: diventerebbe il secondo giocatore più giovane nella storia del club

BAYERN, IL ROSSO DI JACKSON CONTRO IL LEVERKUSEN

Il Bayern Monaco è in piena emergenza portieri. Manuel Neuer, Leon Klanac e Sven Ulreich (che sabato contro il Bayer Leverkusen ha avuto uno grave infortunio muscolare) sono indisponibili per il ritorno di Champions League contro l'Atalanta causa infortunio. Jonas Urbig, in porta nella partita di andata, ha subito una commozione cerebrale contro i nerazzurri e il suo rientro è incerto. Il candidato numero 1 per giocare mercoledì è Leonard Prescott (16 anni e 5 mesi), talento dell'Under 19 convocato negli ultimi due match. Il classe 2009 diventerebbe il secondo giocatore più giovane a debuttare per il club bavarese dopo Paul Wanner (ala austriaca oggi 20enne che, nel 2022, subentrò in un match di Bundesliga all'età di 16 anni e 15 giorni). L'alternativa potrebbe essere il 19enne Jannis Bärtl, titolare del Bayern II in Regionaliga (la quarta divisione tedesca), già convocato a febbraio contro il Borussia Dortmund.

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