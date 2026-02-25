Offerte Sky
Sergente Flick: al Barcellona 40mila euro di multa per 10 minuti di ritardo

pugno duro

A Barcellona il tedesco Flick non scherza in tema di disciplina: super multe anche per piccoli ritardi nei giorni delle partite. La rivelazione a firma Pedri e Ferran Torres al programma spagnolo "El Hormiguero" di Antena 3. I due hanno anche detto quale sarebbe il giocatore che "ruberebbero" volentieri al Real Madrid…

Col sergente Flick non si scherza. In campo il suo Barcellona è spesso uno spettacolo, spregiudicato, divertente; ma quando si parla di disciplina il tedesco diventa rigidissimo, parola di Pedri e Ferran Torres ospiti al programma spagnolo "El Hormiguero" di Antena 3. "Flick è davvero severo con gli orari, io arrivo molto presto ma, nei giorni delle partite, se sei in ritardo di dieci minuti la multa è di 40mila euro". Parola di Pedri, riportate sulle pagine di Mundo Deportivo. "Se sei in ritardo di venti minuti, è meglio che resti a casa" - aggiunge. Come dargli torto…

Al Real porterebbero via…

Tra una battuta e l'altra (come il digiuno intermettente di Ferran e il dj dello spogliatoio Yamal), Pedri ha anche scherzato sul rapporto in campo tra centrocampisti e attaccanti: "Ogni bomber vuole segnare, ogni volta che ho la palla sento sempre 'passamela passamela sono solo', poi mi giro e lo vedo circondato da cinque avversari". I due hanno poi giocato e scherzato su tanto altro. Al netto del tema multe, hanno elogiato Flick come allenatore e concordato su chi sarebbe il giocatore che 'ruberebbero' al Real Madrid, ovviamente Kylian Mbappé.

