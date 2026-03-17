Da non perdere oggi alle 21 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Manchester City impegnato in casa contro il Real Madrid: partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani, a bordocampo Giorgia Cenni, Diretta Gol con Antonio Nucera. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251).

I numeri di Manchester City e Real Madrid

Il Manchester City ha perso tre delle ultime quattro partite di Champions League contro il Real Madrid (1V), lo stesso numero di sconfitte subite nei primi 12 incontri con i Blancos nella competizione (4V, 5N, 3P). Il Real Madrid punta a eliminare il Manchester City dalla fase a eliminazione diretta della Champions per la quinta volta (dopo il 2015-16, 2021-22, 2023-24 e 2024-25); solo il Bayern Monaco è stato eliminato da una singola avversaria in più di cinque occasioni nella fase a eliminazione diretta della competizione (7 volte contro il Real Madrid). Dopo i quarti di finale del 2014-15 con il Bayern Monaco (7-4 il punteggio complessivo vs Porto), Pep Guardiola non ha mai più visto la sua squadra superare un turno a eliminazione diretta di Champions League dopo aver perso la gara d'andata, non essendoci riuscito in ciascuna delle cinque occasioni successive, di cui tutte le tre affrontate con il Manchester City. Il Real Madrid ha vinto la gara d'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee con almeno 3 gol di scarto in 36 occasioni; nelle 35 situazioni del genere precedenti nessuna squadra è mai riuscita a eliminarlo nella gara di ritorno. L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, potrebbe non raggiungere i quarti di finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva (eliminato ai playoff nel 2024-25), dopo che nelle prime 15 edizioni da allenatore nella competizione era successo solo una volta (2016-17 con il Manchester City). Álvaro Arbeloa potrebbe diventare il primo allenatore del Real Madrid a vincere tutte le sue prime quattro gare nella fase a eliminazione diretta di Champions League; al momento è già uno dei soli due allenatori, insieme a Carlo Ancelotti, ad aver vinto le prime tre.