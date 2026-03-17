Da non perdere oggi alle 21 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l'Arsenal impegnato in casa contro il Leverkusen: partita da seguire in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW . Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol con Daniele Barone. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza . In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251).

I numeri di Asenal e Leverkusen

L'Arsenal è imbattuto contro il Bayer Leverkusen in Champions League (1V, 2N), con l'unica vittoria ottenuta risalente all'unica occasione in cui ha ospitato la squadra tedesca: 4-1 ad Highbury nel febbraio 2002. Quando ha evitato la sconfitta in trasferta nella gara d'andata, l'Arsenal ha poi superato il turno in 17 dei 20 doppi confronti a eliminazione diretta affrontati nelle principali competizioni europee. L'ultima eliminazione in queste condizioni è avvenuta con Mikel Arteta, con la sconfitta ai rigori contro lo Sporting Lisbona negli ottavi di finale di UEFA Europa League 2022-23 (pareggio 2-2 in trasferta e poi 1-1 in casa - sconfitto per 3-5 ai rigori). Il Bayer Leverkusen ha perso otto delle 11 trasferte contro squadre inglesi in Champions League, ma ha vinto due delle ultime tre (1P), incluso un 2-0 in casa del Manchester City nella fase campionato di questa stagione. L'Arsenal ha vinto 13 delle 16 partite casalinghe di Champions sotto la guida di Mikel Arteta (2N, 1P), con l'unica sconfitta del genere arrivata nella semifinale della scorsa stagione contro il Paris Saint-Germain (0-1 nell'aprile 2025). In particolare, Il PSG è l'unica squadra ospite ad aver mantenuto la porta inviolata in queste 16 partite. Il Bayer Leverkusen punta a raggiungere i quarti di finale di Champions League per la terza volta nella sua storia, la prima dal 2001-02, quando perse poi la finale contro il Real Madrid (l'altra stagione in cui ha raggiunto i quarti di finale è il 1997-98).