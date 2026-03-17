Chelsea-Psg, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streamingguida tv
Oggi alle ore 21 il Chelsea affronta in casa il Psg, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Partita da seguire in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Dove vedere Chelsea-Psg in tv
Da non perdere oggi alle 21 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Chelsea impegnato in casa contro il Psg: partita da seguire in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, a bordocampo Filippo Benincampi, Diretta Gol con Dario Massara. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251).
I numeri di Chelsea e Psg
Il Chelsea non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Champions League contro il Paris Saint-Germain (2N, 3P); si tratta della sua striscia senza successi più lunga contro un’avversaria nella competizione (al pari di quella contro il Bayern Monaco, tra aprile 2005 e settembre 2025). Il Paris Saint-Germain è imbattuto nelle ultime cinque partite contro squadre inglesi in Champions League (4V, 1N) e potrebbe arrivare a sei contro queste squadre per la prima volta nella competizione.
Il Paris Saint-Germain punta a superare per la quarta volta di fila una squadra inglese nella fase a eliminazione diretta di Champions League (dopo Liverpool, Aston Villa e Arsenal la scorsa annata). Prima della scorsa stagione, i parigini erano riusciti ad eliminare una formazione inglese solo due volte su sei nei turni a eliminazione diretta nella competizione. Il Chelsea parte con tre gol di svantaggio e solo una squadra nella storia della Champions League è riuscita a eliminare i detentori del titolo nella fase a eliminazione diretta dopo aver perso l'andata con almeno tre gol di scarto: il Deportivo La Coruña contro il Milan nei quarti di finale del 2003-04 (sconfitta per 1-4 in trasferta, vittoria per 4-0 in casa). Il Chelsea ha perso le ultime tre partite della fase a eliminazione diretta della Champions League e non è mai arrivato a quattro sconfitte di fila; nella gara d'andata ha subito cinque gol, soli due in meno di quanti ne ha incassati al massimo in un doppio confronto a eliminazione diretta nella competizione (7 in totale vs Bayern Monaco nel 2019-20, ottavi di finale). Il Paris Saint-Germain ha vinto il 66.7% delle partite nella fase a eliminazione diretta di Champions League con Luis Enrique (12/18). Tra gli allenatori con almeno 15 gare alla guida di una squadra nella fase a eliminazione diretta, questa è la percentuale di vittorie più alta, a pari merito con quella dello stesso Luis Enrique con il Barcellona (66.7% - 10/15).