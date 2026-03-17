Da non perdere oggi alle 21 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Chelsea impegnato in casa contro il Psg: partita da seguire in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, a bordocampo Filippo Benincampi, Diretta Gol con Dario Massara. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35 , dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251).

I numeri di Chelsea e Psg

Il Chelsea non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Champions League contro il Paris Saint-Germain (2N, 3P); si tratta della sua striscia senza successi più lunga contro un’avversaria nella competizione (al pari di quella contro il Bayern Monaco, tra aprile 2005 e settembre 2025). Il Paris Saint-Germain è imbattuto nelle ultime cinque partite contro squadre inglesi in Champions League (4V, 1N) e potrebbe arrivare a sei contro queste squadre per la prima volta nella competizione.

Il Paris Saint-Germain punta a superare per la quarta volta di fila una squadra inglese nella fase a eliminazione diretta di Champions League (dopo Liverpool, Aston Villa e Arsenal la scorsa annata). Prima della scorsa stagione, i parigini erano riusciti ad eliminare una formazione inglese solo due volte su sei nei turni a eliminazione diretta nella competizione. Il Chelsea parte con tre gol di svantaggio e solo una squadra nella storia della Champions League è riuscita a eliminare i detentori del titolo nella fase a eliminazione diretta dopo aver perso l'andata con almeno tre gol di scarto: il Deportivo La Coruña contro il Milan nei quarti di finale del 2003-04 (sconfitta per 1-4 in trasferta, vittoria per 4-0 in casa). Il Chelsea ha perso le ultime tre partite della fase a eliminazione diretta della Champions League e non è mai arrivato a quattro sconfitte di fila; nella gara d'andata ha subito cinque gol, soli due in meno di quanti ne ha incassati al massimo in un doppio confronto a eliminazione diretta nella competizione (7 in totale vs Bayern Monaco nel 2019-20, ottavi di finale). Il Paris Saint-Germain ha vinto il 66.7% delle partite nella fase a eliminazione diretta di Champions League con Luis Enrique (12/18). Tra gli allenatori con almeno 15 gare alla guida di una squadra nella fase a eliminazione diretta, questa è la percentuale di vittorie più alta, a pari merito con quella dello stesso Luis Enrique con il Barcellona (66.7% - 10/15).