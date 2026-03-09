Per l'andata degli ottavi di Champions, martedì 10 marzo l'Atalanta ospita il Bayern: il match sarà in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K. Palladino punta su Scamacca, con De Roon a centrocampo insieme a Pasalic, sugli esterni Zappacosta e Bernasconi. Kompany con il dubbio Kane: se l'inglese non ce la fa, pronto Gnabry. In porta, con Neuer infortunato, gioca Urbig. Le probabili formazioni di Atalanta-Bayern
Probabili Formazioni
ATALANTA (3-4-2-1), la probabile formazione
Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
- Per l’andata contro i campioni di Germania, Palladino punta su Scamacca, autore della doppietta all’Udinese
- Rispetto all’ultimo match di campionato, a centrocampo torna De Roon dal 1’
- Altro cambio in difesa: con Hien e Kolasinac c’è Djimsiti e non Kossounou
- Sulle fasce confermato Bernasconi, a destra Zappacosta e non Bellanova
Bayern Monaco (4-2-3-1), la probabile formazione
Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany
- Il grande dubbio di Kompany riguarda Kane: polpaccio dell’inglese da monitorare fino all’ultimo
- se Kane non dovesse partire titolare, in attacco al suo posto pronto Gnabry
- In porta, con Neuer infortunatosi venerdì contro il Borussia Moenchengladbach, gioca Urbig