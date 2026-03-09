Offerte Sky
Atalanta-Bayern Monaco, le probabili formazioni della partita di Champions

Champions League

Per l'andata degli ottavi di Champions, martedì 10 marzo l'Atalanta ospita il Bayern: il match sarà in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K. Palladino punta su Scamacca, con De Roon a centrocampo insieme a Pasalic, sugli esterni Zappacosta e Bernasconi. Kompany con il dubbio Kane: se l'inglese non ce la fa, pronto Gnabry. In porta, con Neuer infortunato, gioca Urbig. Le probabili formazioni di Atalanta-Bayern

Probabili Formazioni

Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale di destra
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
difensore centrale di sinistra
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
esterno sinistro
Atalanta
Lazar Samardzic
Lazar Samardzic
trequartista di destra
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
trequartista di sinistra
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
attaccante

ATALANTA (3-4-2-1), la probabile formazione

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

  • Per l’andata contro i campioni di Germania, Palladino punta su Scamacca, autore della doppietta all’Udinese
  • Rispetto all’ultimo match di campionato, a centrocampo torna De Roon dal 1’
  • Altro cambio in difesa: con Hien e Kolasinac c’è Djimsiti e non Kossounou
  • Sulle fasce confermato Bernasconi, a destra Zappacosta e non Bellanova
Bayern Monaco
Jonas Urbig
Jonas Urbig
portiere
Bayern Monaco
Josip Stanisic
Josip Stanisic
terzino destro
Bayern Monaco
Dayot Upamecano
Dayot Upamecano
difensore centrale
Bayern Monaco
Jonathan Tah
Jonathan Tah
difensore centrale
Bayern Monaco
Konrad Laimer
Konrad Laimer
terzino sinistro
Bayern Monaco
Joshua Kimmich
Joshua Kimmich
centrocampista centrale
Bayern Monaco
Aleksandar Pavlovic
Aleksandar Pavlovic
centrocampista centrale
Bayern Monaco
Michael Olise
Michael Olise
esterno destro
Bayern Monaco
Jamal Musiala
Jamal Musiala
trequartista
Bayern Monaco
Luis Díaz
Luis Díaz
esterno sinistro
Bayern Monaco
Harry Kane
Harry Kane
attaccante

Bayern Monaco (4-2-3-1), la probabile formazione

Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany

  • Il grande dubbio di Kompany riguarda Kane: polpaccio dell’inglese da monitorare fino all’ultimo
  • se Kane non dovesse partire titolare, in attacco al suo posto pronto Gnabry
  • In porta, con Neuer infortunatosi venerdì contro il Borussia Moenchengladbach, gioca Urbig

CALCIO: SCELTI PER TE