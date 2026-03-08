Introduzione
Il Milan si prende ancora il derby e accorcia a 7 i punti di ritardo dall'Inter capolista. Sono 10 le giornate che mancano alla fine del campionato dopo l'1-0 dei rossoneri a San Siro: quali sono le prossime partite che attendono le squadre di Chivu e Allegri? E chi avrà il calendario migliore nella corsa allo scudetto? Ecco l'analisi degli impegni delle prime due in classifica da qui a fine stagione
Quello che devi sapere
Cosa è successo nell'ultima giornata
Dopo l'1-0 ottenuto all'andata, il Milan si ripete anche nel derby di ritorno e recupera tre punti all'Inter. Dal ritardo di -10 della vigilia all'attuale -7, quanto basta per riaprire il discorso scudetto a 10 giornate dalla fine del campionato.
I risultati della 28^ giornata:
- Milan-Inter 1-0
Ecco la classifica aggiornata:
- INTER: 67 punti (64 gol fatti, 22 gol subiti)
- MILAN: 60 punti (44 gol fatti, 20 gol subiti)
Diamo un'occhiata ai rispettivi calendari, ricordando che i nerazzurri sono in corsa anche in Coppa Italia...
Serie A, 29^ giornata
- Inter-Atalanta, sabato 14 marzo ore 15
- Lazio-Milan, domenica 15 marzo ore 20.45
Doppio impegno insidioso per entrambe: la capolista affronta i bergamaschi che intervallano a San Siro il doppio confronto in Champions col Bayern Monaco. Il giorno seguente tocca ai rossoneri all'Olimpico contro una squadra in cerca di continuità. Sia l'Inter che il Milan vinsero 1-0 nel girone d'andata
Serie A, 30^ giornata
- Milan-Torino, sabato 21 marzo ore 18
- Fiorentina-Inter, domenica 22 marzo ore 20.45
L'ultimo turno prima della sosta che vedrà la Nazionale a caccia del pass per il Mondiale. Rossoneri di scena a San Siro contro i granata dalla classifica instabile: ecco perché l'incrocio merita attenzione così come quello della squadra di Chivu che gioca a Firenze contro i viola impegnati nella lotta salvezza
Serie A, 31^ giornata
- Inter-Roma, domenica 5 aprile ore 20.45
- Napoli-Milan, lunedì 6 aprile ore 20.45
Dopo la sosta c'è una Pasqua dalle sfide ad altissima quota tra lotta scudetto e corsa Champions. La prima a scendere in campo è la squadra di Chivu contro i giallorossi di Gasperini (battuti 1-0 all'andata), ma a distanza di 24 ore toccherà ai rossoneri al 'Maradona' in un altro scontro da brividi: lo scorso 28 settembre vinse il Milan 2-1
Serie A, 32^ giornata
- Como-Inter, weekend 11-12 aprile (data e orario da stabilire)
- Milan-Udinese, weekend 11-12 aprile (data e orario da stabilire)
I nerazzurri ritrovano il Como per la terza volta in stagione tra campionato e Coppa Italia (e ci sarà un quarto confronto il seguente 21 aprile a San Siro). Proprio in casa ci sarà invece il Milan contro i friulani, battuti 3-0 all'andata
Serie A, 33^ giornata
- Inter-Cagliari, weekend 18-19 aprile (data e orario da stabilire)
- Verona-Milan, weekend 18-19 aprile (data e orario da stabilire)
Solo sulla carta un turno morbido per entrambe, ma vietato sottovalutare gli impegni. L'Inter si giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia pochi giorni dopo e potrebbe ricorrere al turnover, il Milan non dovrà sbagliare al Bentegodi contro un'avversaria obbligata a salvarsi
Coppa Italia, semifinale di ritorno
- Inter-Como, martedì 21 aprile ore 21
Si riparte a San Siro dallo 0-0 dell'andata: in palio c'è un posto nella finalissima del 13 maggio contro la vincente di Atalanta-Lazio (2-2 nel primo round)
Serie A, 34^ giornata
- Milan-Juventus, weekend 25-26 aprile (data e orario da stabilire)
- Torino-Inter, weekend 25-26 aprile (data e orario da stabilire)
Scontro diretto per i rossoneri che, come ha puntualmente sottolineato Allegri, rincorrono un posto in Champions League proprio come i bianconeri. All'andata finì 0-0 a Torino, dove invece i nerazzurri possono sfruttare l'impegno dei rivali contro i granata travolti 5-0 ad agosto
Serie A, 35^ giornata
- Inter-Parma, weekend 2-3 maggio (data e orario da stabilire)
- Sassuolo-Milan, weekend 2-3 (data e orario da stabilire)
Le emiliane sulla strada delle milanesi, ma entrambe le avversarie delle candidate allo scudetto dovrebbero verosimilmente aver già blindato la salvezza. Certo è che all'andata i rossoneri pareggiarono 2-2 a San Siro
Serie A, 36^ giornata
- Lazio-Inter, weekend 9-10 maggio (data e orario da stabilire)
- Milan-Atalanta, weekend 9-10 aprile (data e orario da stabilire)
Massima attenzione per entrambe: i nerazzurri giocano all'Olimpico e potrebbero tornarci dopo pochi giorni qualora si qualificassero alla finale di Coppa Italia. Ostacolo difficile per il Milan, che all'andata frenò 1-1 a Bergamo
Coppa Italia, finale
- Mercoledì 13 maggio ore 21
Semifinali ancora apertissime dopo i pareggi dell'andata: certo è che l'Inter (0-0 a Como nel primo round) potrebbe presentarsi a Roma contro la vincente di Atalanta-Lazio (2-2 all'andata)
Serie A, 37^ giornata
- Genoa-Milan, weekend 16-17 maggio (data e orario da stabilire)
- Inter-Verona, weekend 16-17 maggio (data e orario da stabilire)
Doppio incrocio contro avversarie iscritte nella seconda metà della classifica, quanto basta per non sottovalutare gli impegni. Se i rossoblù avevano sfiorato il colpaccio a San Siro (1-1 finale), i nerazzurri avevano vinto al Bentegodi solo al 93'
Serie A, 38^ e ultima giornata
- Bologna-Inter, weekend 23-24 maggio (data e orario da stabilire)
- Milan-Cagliari, weekend 23-24 maggio (data e orario da stabilire)
I 90 minuti conclusivi del campionato: il Dall'Ara riserva pessimi ricordi ai nerazzurri proprio in occasione dell'ultimo scudetto del Milan nel 2022. Rossoneri che invece chiuderanno a San Siro contro i sardi
