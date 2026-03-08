Introduzione

Il Milan si prende ancora il derby e accorcia a 7 i punti di ritardo dall'Inter capolista. Sono 10 le giornate che mancano alla fine del campionato dopo l'1-0 dei rossoneri a San Siro: quali sono le prossime partite che attendono le squadre di Chivu e Allegri? E chi avrà il calendario migliore nella corsa allo scudetto? Ecco l'analisi degli impegni delle prime due in classifica da qui a fine stagione



