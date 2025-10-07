Introduzione

Cambia la prima panchina della stagione in serie B e tutto questo avviene un po' a sorpresa dopo la sosta e dopo ben 7 giornate di campionato. L'Empoli ha deciso di sollevare dall'incarico Guido Pagliuca, allenatore voluto fortemente in estate dopo gli ottimi risultati ottenuti con la Juve Stabia portata fino ai playoff promozione. La decisione arriva dopo la vittoria ottenuta dai toscani, prima della sosta, sul campo del Sudtirol. L'Empoli viaggia con 9 punti in classifica, uno in meno della zona playoff e tre in più invece della linea playout. Al suo posto è candidato a tornare ad Empoli Alessio Dionisi che nella stagione 2021-22 vinse il campionato con gli azzurri ottenendo la promozione in A. Dionisi è ancora sotto contratto con il Palermo che l'estate scorsa ha scelto poi di affidarsi a Filippo Inzaghi. Nelle prossime ore attese novità