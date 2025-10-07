Introduzione
Cambia la prima panchina della stagione in serie B e tutto questo avviene un po' a sorpresa dopo la sosta e dopo ben 7 giornate di campionato. L'Empoli ha deciso di sollevare dall'incarico Guido Pagliuca, allenatore voluto fortemente in estate dopo gli ottimi risultati ottenuti con la Juve Stabia portata fino ai playoff promozione. La decisione arriva dopo la vittoria ottenuta dai toscani, prima della sosta, sul campo del Sudtirol. L'Empoli viaggia con 9 punti in classifica, uno in meno della zona playoff e tre in più invece della linea playout. Al suo posto è candidato a tornare ad Empoli Alessio Dionisi che nella stagione 2021-22 vinse il campionato con gli azzurri ottenendo la promozione in A. Dionisi è ancora sotto contratto con il Palermo che l'estate scorsa ha scelto poi di affidarsi a Filippo Inzaghi. Nelle prossime ore attese novità
Quello che devi sapere
L'Empoli esonera Guido Pagliuca
Finisce dopo 7 giornate l'avventura di Guido Pagliuca ad Empoli. La società toscana ha infatti deciso di sollevare dall’incarico l'allenatore nato a Cecina nel 1976 e arrivato a inizio stagione dalla Juve Stabia con cui, dopo la promozione in serie B aveva ottenuto lo scorso anno un piazzamento nella griglia playoff di promozione. Esonero che arriva dopo la vittoria ottenuta in trasferta a Bolzano contro il Sudtirol nel match giocato prima della sosta. Sette partite di campionato e due di Coppa Italia per Pagliuca che curiosamente era in tribuna per squalifica in entrambe le vittorie ottenute
Empoli, è Dionisi il favorito per la panchina
Per la sostituzione di Pagliuca il nome più accreditato è quello di Alessio Dionisi che dopo la sua ultima esperienza a Palermo è libero anche se ancora sotto contratto col club siciliano. Dionisi proprio ad Empoli ha avuto la sua consacrazione da allenatore nella stagione 2020-2021 conducendo la squadra a una straordinaria promozione in Serie A