Atalanta-Bayern Monaco, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streamingguida tv
Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in casa il Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in tv
Da non perdere oggi alle 21 l'andata degli ottavi di finale di Champions League con l'Atalanta impegnata in casa contro il Bayern Monaco: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani. Inviati Gianluca Di Marzio, Massimiliano Nebuoloni e Niccolò Omini; Diretta Gol con Federico Zancan. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea su Sky Sport Calcio.
I numeri di Atalanta e Bayern Monaco
Questa sarà la 14^ partita dell'Atalanta contro avversarie tedesche in tutte le principali competizioni europee con i bergamaschi che hanno perso solo tre di queste (7V 3N) e hanno vinto quattro delle ultime cinque dal 2024 (1P). Bayern Monaco e Atalanta non si sono mai affrontate prima d'ora in competizioni europee. I tedeschi hanno perso il loro ultimo scontro a eliminazione diretta contro un'avversaria italiana in Champions League (3-4 tra andata e ritorno contro l'Inter nei quarti di finale della scorsa stagione), dopo che avevano superato tutti i quattro precedenti turni a eliminazione diretta contro squadre di Serie A nella competizione.
L'Atalanta non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna delle sue nove gare nella fase a eliminazione diretta di Champions League (18 gol subiti, una media di due a match), mentre il Bayern Monaco ha la più alta media di gol segnati per partita (1,9) tra le squadre che hanno disputato almeno cinque sfide nella fase a eliminazione diretta della competizione. Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime 12 partite giocate negli ottavi di finale della Champions League (10V 1N), anche se l'unica sconfitta è arrivata proprio in trasferta contro un avversario italiano (0-1 contro la Lazio nel febbraio 2024). L'Atalanta ha perso sei delle ultime sette partite nella fase a eliminazione diretta della Champions League (1V), sebbene abbia vinto la più recente per qualificarsi agli ottavi (4-1 in casa contro il Borussia Dortmund) in cui ha eguagliato il proprio più ampio margine di vittoria in un match della fase a eliminazione diretta (4-1 anche contro il Valencia nel febbraio 2020).
Il Bayern Monaco ha vinto sette delle otto partite in questa stagione di Champions (1P), solo contro l'Arsenal proprio in trasferta non è riuscito a vincere.