I numeri di Atalanta e Bayern Monaco

Questa sarà la 14^ partita dell'Atalanta contro avversarie tedesche in tutte le principali competizioni europee con i bergamaschi che hanno perso solo tre di queste (7V 3N) e hanno vinto quattro delle ultime cinque dal 2024 (1P). Bayern Monaco e Atalanta non si sono mai affrontate prima d'ora in competizioni europee. I tedeschi hanno perso il loro ultimo scontro a eliminazione diretta contro un'avversaria italiana in Champions League (3-4 tra andata e ritorno contro l'Inter nei quarti di finale della scorsa stagione), dopo che avevano superato tutti i quattro precedenti turni a eliminazione diretta contro squadre di Serie A nella competizione.

L'Atalanta non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna delle sue nove gare nella fase a eliminazione diretta di Champions League (18 gol subiti, una media di due a match), mentre il Bayern Monaco ha la più alta media di gol segnati per partita (1,9) tra le squadre che hanno disputato almeno cinque sfide nella fase a eliminazione diretta della competizione. Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime 12 partite giocate negli ottavi di finale della Champions League (10V 1N), anche se l'unica sconfitta è arrivata proprio in trasferta contro un avversario italiano (0-1 contro la Lazio nel febbraio 2024). L'Atalanta ha perso sei delle ultime sette partite nella fase a eliminazione diretta della Champions League (1V), sebbene abbia vinto la più recente per qualificarsi agli ottavi (4-1 in casa contro il Borussia Dortmund) in cui ha eguagliato il proprio più ampio margine di vittoria in un match della fase a eliminazione diretta (4-1 anche contro il Valencia nel febbraio 2020).

Il Bayern Monaco ha vinto sette delle otto partite in questa stagione di Champions (1P), solo contro l'Arsenal proprio in trasferta non è riuscito a vincere.