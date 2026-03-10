Da non perdere oggi alle 21 l'andata degli ottavi di finale di Champions League con l'Atletico Madrid impegnato in casa contro il Tottenham: partita da seguire in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW . Telecronaca Daniele Barone, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol con Antonio Nucera. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea (su Sky Sport Calcio).

I numeri di Atletico Madrid e Tottenham

L'Atletico Madrid ha vinto solo una delle ultime dieci partite di Champions League contro club inglesi (2N 7P), contro il Manchester United 1-0 nel marzo 2022. Il Tottenham ha affrontato l'Atletico Madrid solo una volta in competizioni europee, vincendo la finale della Coppa delle Coppe del 1963 per 5-1. L'Atletico Madrid ha superato il turno in due dei suoi tre precedenti ottavi di finale di Champions League contro club inglesi, eliminando il Liverpool nel 2019-20 e il Manchester United nel 2021-22, perdendo l'altro contro il Chelsea nel 2020-21. Il Tottenham ha perso solo una delle ultime cinque sfide di Champions League contro avversarie spagnole (2V 2N 1P), una sconfitta casalinga per 2-4 contro il Barcellona nella fase a gironi 2018-19.

L'Atletico Madrid non ha mai perso una partita della fase a eliminazione diretta di Champions League sotto la guida di Diego Simeone né nel suo ex stadio, il Vicente Calderón (7V 4N), né nella sua attuale casa, il Metropolitano (6V 2N). Il Tottenham ha vinto le ultime tre partite di Champions League senza subire alcun gol (contro Slavia Praga, Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte) e in precedenza non ha mai vinto quattro partite consecutive nella Coppa dei Campioni/Champions League, né ha mantenuto la porta inviolata per quattro gare di fila.