Martedì 10 marzo, l’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea per club su Sky e in streaming su NOW , con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45 apre il turno il match tra Galatasaray e Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 251), mentre alle 21.00 appuntamento con l’Atalanta di Raffaele Palladino, impegnata in un match ad alta intensità contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. A completare il martedì di Champions League anche Newcastle-Barcellona (Sky Sport 253) e Atletico Madrid-Tottenham (Sky Sport 254).

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.