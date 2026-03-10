Champions League, il calendario e gli orari delle partite degli ottaviguida tv
Martedì 10 marzo l’andata degli ottavi di finale su Sky e in streaming su NOW. Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Alle 21.00 appuntamento con Atalanta-Bayern Monaco su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Martedì 10 marzo, l’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea per club su Sky e in streaming su NOW, con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45 apre il turno il match tra Galatasaray e Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 251), mentre alle 21.00 appuntamento con l’Atalanta di Raffaele Palladino, impegnata in un match ad alta intensità contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. A completare il martedì di Champions League anche Newcastle-Barcellona (Sky Sport 253) e Atletico Madrid-Tottenham (Sky Sport 254).
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, l’andata degli ottavi di finale su Sky e NOW
Martedì 10 marzo
- alle 18.45: GALATASARAY-LIVERPOOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Telecronaca Nicola Roggero
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- alle 21.00: ATALANTA-BAYERN MONACO su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, inviati Gianluca Di Marzio, Massimiliano Nebuloni e Niccolò Omini, Diretta Gol Federico Zancan
- alle 21.00: NEWCASTLE-BARCELLONA su Sky Sport 253. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: ATLETICO MADRID-TOTTENHAM su Sky Sport 254. Telecronaca Daniele Barone, inviato Filippo Benincampo, Diretta Gol Antonio Nucera
- dalle 18, dalle 20, dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta