Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Newcastle-Barcellona, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming

guida tv

Oggi alle ore 21 il Newcastle affronta in casa il Barcellona per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Partita da seguire in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Dove vedere Newcastle-Barcellona in tv

Da non perdere oggi alle 21 l'andata degli ottavi di finale di Champions League con il Newcastle impegnato in casa contro il Barcellona: partita da seguire in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol con Paolo Ciarravano. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea su Sky Sport Calcio.

I numeri di Newcastle e Barcellona

Il Newcastle ha affrontato il Barcellona cinque volte in Europa, sempre in Champions League. L'unica vittoria dei Magpies è arrivata nel primo scontro, 3-2 in casa nella fase a gironi nel settembre 1997, mentre il Barça ha vinto ciascuna delle quattro partite successive nel torneo. Sono 33 i precedenti tra Barcellona e squadre inglesi nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League; i Blaugrana hanno vinto 10 delle ultime 12 partite di questo tipo nella competizione dal 2014.

Sono sei i precedenti tra Newcastle e squadre spagnole in Champions League con i Magpies che hanno vinto in due occasioni e perso in quattro. Entrambe le vittorie, tuttavia, sono arrivate in casa: 3-2 contro il Barcellona nel settembre 1997 e 2-0 contro l'Athletic lo scorso novembre. Il Barcellona ha superato ciascuno dei suoi ultimi cinque ottavi di finale di Champions League contro squadre inglesi, il più recente nel febbraio 2018 contro il Chelsea (4-1 tra andata e ritorno). Il Newcastle è nella sua serie di imbattibilità più lunga in Champions League (cinque partite – 3V 2N), e ha perso solo una delle sue ultime nove sfide nella competizione (6V 2N): 1-2 in trasferta contro il Marsiglia nel novembre 2025. Nell'ultima sfida tra il Barcellona e il Newcastle in Champions in questa stagione, il pallone è stato in gioco solo per il 49.6% del tempo totale. Questa è una delle sette partite dell'edizione 2025-26 in cui si è registrato un tempo con il pallone in gioco inferiore al 50%.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Il calendario e gli orari delle partite di oggi

guida tv

Martedì 10 marzo l’andata degli ottavi di finale su Sky e in streaming su NOW. Le...

Palladino: "Una notte magica, vogliamo godercela"

atalanta

Palladino ha presentato su Sky Sport l'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern...

Il calendario e gli orari di Champions League

guida tv

Martedì 10 e mercoledì 11 marzo l’andata degli ottavi di finale su Sky e in streaming su NOW. 7...

Bayern Monaco, Neuer infortunato: salta l'Atalanta

Champions League

Problema muscolare al polpaccio per Manuel Neuer: il portiere e capitano del Bayern Monaco...

Il Bayern sfida l'Atalanta... nel mondo Pokemon!

Champions League

Divertente e originale iniziativa del Bayern Monaco nel giorno del Pokémon Day, celebrato a 30...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE