Da non perdere oggi alle 21 l'andata degli ottavi di finale di Champions League con il Newcastle impegnato in casa contro il Barcellona: partita da seguire in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol con Paolo Ciarravano. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea su Sky Sport Calcio.

I numeri di Newcastle e Barcellona

Il Newcastle ha affrontato il Barcellona cinque volte in Europa, sempre in Champions League. L'unica vittoria dei Magpies è arrivata nel primo scontro, 3-2 in casa nella fase a gironi nel settembre 1997, mentre il Barça ha vinto ciascuna delle quattro partite successive nel torneo. Sono 33 i precedenti tra Barcellona e squadre inglesi nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League; i Blaugrana hanno vinto 10 delle ultime 12 partite di questo tipo nella competizione dal 2014.

Sono sei i precedenti tra Newcastle e squadre spagnole in Champions League con i Magpies che hanno vinto in due occasioni e perso in quattro. Entrambe le vittorie, tuttavia, sono arrivate in casa: 3-2 contro il Barcellona nel settembre 1997 e 2-0 contro l'Athletic lo scorso novembre. Il Barcellona ha superato ciascuno dei suoi ultimi cinque ottavi di finale di Champions League contro squadre inglesi, il più recente nel febbraio 2018 contro il Chelsea (4-1 tra andata e ritorno). Il Newcastle è nella sua serie di imbattibilità più lunga in Champions League (cinque partite – 3V 2N), e ha perso solo una delle sue ultime nove sfide nella competizione (6V 2N): 1-2 in trasferta contro il Marsiglia nel novembre 2025. Nell'ultima sfida tra il Barcellona e il Newcastle in Champions in questa stagione, il pallone è stato in gioco solo per il 49.6% del tempo totale. Questa è una delle sette partite dell'edizione 2025-26 in cui si è registrato un tempo con il pallone in gioco inferiore al 50%.