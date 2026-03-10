Da non perdere oggi alle 18.45 l'andata degli ottavi di finale di Champions League con Galatasaray-Liverpool: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Nicola Roggero. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea su Sky Sport Calcio.

I numeri di Galatasaray e Liverpool

Il Galatasaray ha perso soltanto una delle ultime nove partite casalinghe contro club inglesi in tutte le competizioni europee (5V 3N 1P), in un 1-4 contro l'Arsenal nel dicembre 2014. Inoltre, ha già battuto il Liverpool 1-0 in casa in questa stagione della competizione. Il Liverpool ha vinto solo una delle cinque precedenti partite di Champions League contro il Galatasaray (2N 2P), con una percentuale di vittorie del 20% – la sua più bassa tra le avversarie affrontate almeno cinque volte nella competizione (a pari merito con quella contro il Chelsea). Il Liverpool non ha mai vinto nelle tre precedenti trasferte contro il Galatasaray in Champions League (1N 2P) e ha affrontato più volte solo il Chelsea senza mai vincere fuori casa nella competizione (cinque). Il Galatasaray ha perso solo due delle 22 partite casalinghe nelle fasi a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League (13V 7N), ed è imbattuto nelle ultime dieci (6V 4N) dal ko contro l'Atletico Madrid nel primo turno dell'ottobre 1973 (0-1). Il Liverpool ha perso quattro delle ultime cinque partite nella fase a eliminazione diretta di Champions (1V), anche se l'unica partita in cui non ha subito una sconfitta è stata l'unica trasferta di Arne Slot nella fase a eliminazione diretta alla guida dei Reds: 1-0 contro il Paris SG nell'andata degli ottavi di finale della scorsa stagione. Il Galatasaray schiera la formazione titolare con l'età media più alta (28 anni e 273 giorni) tra le squadre rimaste in questa Champions.