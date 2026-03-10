Offerte Sky
Psg-Chelsea, le probabili formazioni dell'andata degli ottavi di Champions

Champions League

Per l'andata degli ottavi di Champions, alle ore 21 di mercoledì 11 marzo super sfida al Parco dei Principi tra il Psg campione d'Europa e il Chelsea vincitore del Mondiale per club proprio in finale coi parigini. Luis Enrique dovrebbe partire con Kvaratskhelia dal 1' ma ha anche l'opzione Doué. Rosenior ha un dubbio in difesa. Le probabili formazioni di Psg-Chelsea, che sarà in diretta domani su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Probabili Formazioni

PSG
Matvey Safonov
Matvey Safonov
portiere
PSG
Achraf Hakimi
Achraf Hakimi
terzino destro
PSG
Marquinhos
Marquinhos
difensore centrale
PSG
Willian Pacho
Willian Pacho
difensore centrale
PSG
Nuno Mendes
Nuno Mendes
terzino sinistro
PSG
Warren Zaïre-Emery
Warren Zaïre-Emery
mezz'ala destra
PSG
Vitinha
Vitinha
centrocampista centrale
PSG
João Neves
João Neves
mezz'ala sinistra
PSG
Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia
esterno destro
PSG
Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé
attaccante
PSG
Bradley Barcola
Bradley Barcola
esterno sinistro

Psg (4-3-3), la probabile formazione

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique

  • Luis Enrique dovrebbe partire con Kvaratskhelia titolare 
  • il dubbio è se far partire dal 1' anche Doué: nel caso, il francese potrebbe giocare mezz'ala al posto di Zaire-Emery oppure nel tridente proprio al posto del georgiano ex Napoli 
Chelsea
Filip Jørgensen
Filip Jørgensen
portiere
Chelsea
Malo Gusto
Malo Gusto
terzino destro
Chelsea
Wesley Fofana
Wesley Fofana
difensore centrale
Chelsea
Trevoh Chalobah
Trevoh Chalobah
difensore centrale
Chelsea
Jorrel Hato
Jorrel Hato
terzino sinistro
Chelsea
Reece James
Reece James
centrocampista di destra
Chelsea
Moisés Caicedo
Moisés Caicedo
centrocampista di sinistra
Chelsea
Cole Palmer
Cole Palmer
esterno destro
Chelsea
Enzo Fernández
Enzo Fernández
trequartista
Chelsea
Alejandro Garnacho
Alejandro Garnacho
esterno sinistro
Chelsea
João Pedro
João Pedro
attaccante

Chelsea (4-2-3-1), la probabile formazione

Jorgensen; Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Hato; James, Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez, Garnacho; Joao Pedro. All. Rosenior

  • un dubbio per Rosenior, che deve decidere se puntare su Hato o Cucurella in difesa a sinistra
  • Garnacho dal 1' esterno a sinistra, a destra Palmer

