Per l'andata degli ottavi di Champions, alle ore 21 di mercoledì 11 marzo super sfida al Parco dei Principi tra il Psg campione d'Europa e il Chelsea vincitore del Mondiale per club proprio in finale coi parigini. Luis Enrique dovrebbe partire con Kvaratskhelia dal 1' ma ha anche l'opzione Doué. Rosenior ha un dubbio in difesa. Le probabili formazioni di Psg-Chelsea, che sarà in diretta domani su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
Probabili Formazioni
Psg (4-3-3), la probabile formazione
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique
- Luis Enrique dovrebbe partire con Kvaratskhelia titolare
- il dubbio è se far partire dal 1' anche Doué: nel caso, il francese potrebbe giocare mezz'ala al posto di Zaire-Emery oppure nel tridente proprio al posto del georgiano ex Napoli
Chelsea (4-2-3-1), la probabile formazione
Jorgensen; Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Hato; James, Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez, Garnacho; Joao Pedro. All. Rosenior
- un dubbio per Rosenior, che deve decidere se puntare su Hato o Cucurella in difesa a sinistra
- Garnacho dal 1' esterno a sinistra, a destra Palmer