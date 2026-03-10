Per l'andata degli ottavi di Champions, alle ore 21 di mercoledì 11 marzo super sfida al Parco dei Principi tra il Psg campione d'Europa e il Chelsea vincitore del Mondiale per club proprio in finale coi parigini. Luis Enrique dovrebbe partire con Kvaratskhelia dal 1' ma ha anche l'opzione Doué. Rosenior ha un dubbio in difesa. Le probabili formazioni di Psg-Chelsea, che sarà in diretta domani su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

