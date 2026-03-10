La prestazione shock di Antonin Kinsky contro l’Atletico Madrid non può lasciare indifferenti, specialmente se si è “colleghi” del portiere del Tottenham, autore di due papere nei primi 15’ di partita e sostituito dopo 17’ da Tudor, che al suo posto ha mandato in campo il titolare Vicario “rimangiandosi” la decisione di affidarsi al portiere ceco, all’esordio in Champions. Nei suoi panni ha provato a mettersi anche David De Gea, che ha voluto mandare un messaggio a Kinsky scrivendo sui social: “Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo. Tieni la testa alta e ripartirai”. Un tentativo di consolare un collega che all’uscita dal campo appariva inconsolabile e che dopo il cambio con Vicario si è infilato direttamente nel tunnel degli spogliatoi.

