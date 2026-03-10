L'allenatore dell'Atalanta commenta la pesante sconfitta contro il Bayern senza cercare alibi: "È una squadra a tratti ingiocabile, c'è diversità di valori in campo e la sconfitta va accettata, il nostro pubblico è stato il migliore in campo". Sul modo in cui l'Atalanta ha affrontato i tedeschi: "La rigiocherei così perché questa mentalità di andare uomo contro uomo ci ha portato fin qui, è il nostro Dna e non lo cambio". Ripercussioni in campionato: "No, questa squadra reagirà"

Inevitabilmente rammaricato per il risultato ma Raffaele Palladino è molto onesto nel commentare la pesante sconfitta in casa rimediata contro il Bayern Monaco in un 6-1 che di fatto rende quasi impossibile ipotizzare una rimonta al ritorno: "Intanto facciamo i complimenti al Bayern perché è fortissimo e davvero ingiocabile a tratti, mi ha davvero impressionato - dice - Stasera il migliore in campo è stato il pubblico che ci ha sostenuto dall'inizio alla fine nonostante una sconfitta pesante che ci fa male. E' un'esperienza che ci fa crescere". Scelta di inizio partita di giocarsela a viso aperto: "Se la rigiocherei così? Dico di sì, perché questo atteggiamento e questa mentalità ci ha portato fino a qui, in semifinale di Coppa Italia e a giocarcela in campionato. Non mi piace snaturarmi". Eventuali ripercussioni sul campionato: "No, questa squadra ha sempre reagito alle sconfitte e sono sicuro che lo faremo anche questa volta da sabato con l'Inter, anche se è un avversario forte - spiega ancora - Si accetta il risultato, si tiene la testa su. Siamo andati a prenderli forte e ci hanno punito, nel secondo tempo ci siamo abbassati ma comunque col palleggio ci hanno fatto male. Sono orgoglioso comunque dei ragazzi che hanno lottato fino alla fine".