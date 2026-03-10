Offerte Sky
"Squadra che si illumina?"? Il Leverkusen tappa le prese ad Arteta: il video è esilarante

DAI SOCIAL

Riprendendo il celebre discorso della lampadina di Mikel Arteta ai suoi giocatori: "Voglio una squadra che si illumina", il Bayer Leverkusen ha pubblicato un video sui propri social in cui un componente del club dopo aver riascoltato quelle parole, tappa le prese dello spogliatoio con del nastro isolante. Un simpatico modo per lanciare la sfida. Leverkusen e Arsenal si sfideranno mercoledì 11 marzo per l'andata degli ottavi di Champions League: diretta alle 21 su Sky e in streaming su NOW

CHAMPIONS, IL TABELLONE

L'Arsenal è una delle squadre più in forma al mondo in questo periodo e toccherà al Bayer Leverkusen affrontare i Gunners negli ottavi di Champions League. La sfida è iniziata già sui social, con i tedeschi che hanno pubblicato un video in cui mostrano le tattiche pensate per fermare gli inglesi domani. L'admin del Leverkusen è partito dal celebre discorso di Arteta 'della lampadina', in cui l'allenatore spagnolo invitava i suoi giocatori, aiutato dalla torcia di un telefono, a "essere connessi tra di loro e a illuminarsi". A quel punto l'idea: eliminare qualsiasi fonte di corrente nello spogliatoio degli ospiti: prese coperte con lo scotch, prolunghe nascoste e luce spenta. Un simpatico modo per lanciare la sfida.

