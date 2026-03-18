Da non perdere oggi alle 18.45 i l ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Barcellona impegnato in casa contro il Newcastle: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251).

I numeri di Barcellona e Newcastle

Il Barcellona ha vinto entrambe le precedenti partite casalinghe contro il Newcastle in Champions League, battendolo 1-0 nel novembre 1997 e 3-1 nel dicembre 2002. Il Newcastle ha perso cinque delle sei trasferte contro squadre spagnole in tutte le competizioni, con questa che sarà la prima gara del genere dalla sconfitta per 2-1 subita in casa del Deportivo La Coruña nella Coppa Intertoto 2005. L'unica eccezione in questa serie è stata una vittoria per 3-0 a Maiorca nella Coppa UEFA 2003-04. Dopo aver pareggiato l'andata fuori casa, il Barcellona ha poi sempre superato ciascuno degli ultimi dieci doppi confronti a eliminazione diretta in Champions League. L'ultima volta che è stato eliminato in questa situazione risale ai quarti di finale nel 2002-03 contro la Juventus (1-1 fuori casa, 1-2 in casa). Il pareggio per 1-1 del Newcastle al St James' Park ha rappresentato la dodicesima volta che una squadra inglese non è riuscita a battere il Barcellona nell'andata di una fase a eliminazione diretta di Champions League. Solo tre delle precedenti undici sono passate al turno successivo: il Chelsea nel 2004-05 (ottavi di finale), il Manchester United nel 2007-08 (semifinali) e il Liverpool nel 2018-19 (semifinali). Il Barcellona ha segnato in ciascuna delle ultime sedici partite casalinghe di Champions League, mettendo a segno 50 gol in totale in questa serie (3.1 a partita); ha inoltre vinto le ultime tre in casa con un punteggio complessivo di 12-3. Il Newcastle è imbattuto nelle ultime sei partite di Champions League (3V, 3N) e cercherà di vincere due trasferte consecutive nella competizione per la prima volta dopo la vittoria per 6-1 contro il Qarabag nei play-off.