Barcellona-Newcastle, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streamingguida tv
Oggi alle ore 18.45 il Barcellona affronta in casa il Newcastle, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Dove vedere Barcellona-Newcastle in tv
Da non perdere oggi alle 18.45 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Barcellona impegnato in casa contro il Newcastle: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251).
I numeri di Barcellona e Newcastle
Il Barcellona ha vinto entrambe le precedenti partite casalinghe contro il Newcastle in Champions League, battendolo 1-0 nel novembre 1997 e 3-1 nel dicembre 2002. Il Newcastle ha perso cinque delle sei trasferte contro squadre spagnole in tutte le competizioni, con questa che sarà la prima gara del genere dalla sconfitta per 2-1 subita in casa del Deportivo La Coruña nella Coppa Intertoto 2005. L'unica eccezione in questa serie è stata una vittoria per 3-0 a Maiorca nella Coppa UEFA 2003-04. Dopo aver pareggiato l'andata fuori casa, il Barcellona ha poi sempre superato ciascuno degli ultimi dieci doppi confronti a eliminazione diretta in Champions League. L'ultima volta che è stato eliminato in questa situazione risale ai quarti di finale nel 2002-03 contro la Juventus (1-1 fuori casa, 1-2 in casa). Il pareggio per 1-1 del Newcastle al St James' Park ha rappresentato la dodicesima volta che una squadra inglese non è riuscita a battere il Barcellona nell'andata di una fase a eliminazione diretta di Champions League. Solo tre delle precedenti undici sono passate al turno successivo: il Chelsea nel 2004-05 (ottavi di finale), il Manchester United nel 2007-08 (semifinali) e il Liverpool nel 2018-19 (semifinali). Il Barcellona ha segnato in ciascuna delle ultime sedici partite casalinghe di Champions League, mettendo a segno 50 gol in totale in questa serie (3.1 a partita); ha inoltre vinto le ultime tre in casa con un punteggio complessivo di 12-3. Il Newcastle è imbattuto nelle ultime sei partite di Champions League (3V, 3N) e cercherà di vincere due trasferte consecutive nella competizione per la prima volta dopo la vittoria per 6-1 contro il Qarabag nei play-off.