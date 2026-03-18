Da non perdere oggi alle 21 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Tottenham impegnato in casa contro l'Atletico Madrid: partita da seguire in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Nicola Roggero, a bordocampo Filippo Benincampi. Diretta Gol con Davide Polizzi. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251).

I numeri di Tottenham e Atletico Madrid

Il Tottenham ha vinto solo tre delle 16 sfide contro squadre spagnole in tutte le competizioni (5N 8P), la prima di queste proprio contro l'Atlético Madrid, 5-1 nella finale della Coppa delle Coppe UEFA del 1963. Dopo aver perso solo una delle prime sei trasferte di Champions League contro squadre inglesi (2V 3N), l'Atlético Madrid ha perso cinque delle ultime sei sfide disputate in Inghilterra (1V). Tuttavia, tutte e tre le sue vittorie esterne contro squadre di Premier League nella competizione sono arrivate nelle fasi a eliminazione diretta (3-1 contro il Chelsea nel 2013-14, 3-2 contro il Liverpool nel 2019-20 e 1-0 contro il Manchester United nel 2021-22). Prima degli ottavi di finale di questa stagione, ci sono state 51 occasioni in cui una squadra ha perso la gara d'andata di un match a eliminazione diretta di Champions League con 3 o più gol di scarto. Solo quattro di queste sono passate al turno successivo, la più recente il Liverpool contro il Barcellona nella semifinale del 2018-19 (0-3 in trasferta, 4-0 in casa). Il Tottenham ha vinto tutte e quattro le partite casalinghe di Champions League in questa stagione con un punteggio complessivo di 10-0. Solo in tre occasioni una squadra ha vinto le prime cinque sfide disputate in una singola edizione del torneo senza subire gol: il Deportivo de La Coruña nel 2003-04 e il Real Madrid sia nel 2010-11 che nel 2015-16. L'Atlético Madrid ha segnato 29 gol nelle 11 partite di Champions League in questa stagione, il suo massimo in una singola edizione nella competizione.