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Barcellona-Atletico Madrid, le probabili formazioni dei quarti di Champions League

CHAMPIONS

Dopo lo scontro diretto vinto dal Barça nel weekend, le due spagnole si riaffrontano nell'andata dei quarti di Champions. Flick rilancia Lewandowski rifornito da Yamal, Lopez e Rashford. Si rivede Koundé in difesa. Simeone ancora senza Oblak che non è stato convocato: riecco Musso. Possibile ritorno dall'inizio per Alvarez e Lookman, chance anche per Llorente e Ruggeri. Barcellona-Atletico Madrid è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Probabili Formazioni

Barcellona
Joan García
Joan García
portiere
Barcellona
Jules Koundé
Jules Koundé
terzino destro
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Barcellona
Pau Cubarsí
Pau Cubarsí
difensore centrale
Barcellona
Gerard Martín
Gerard Martín
difensore centrale
pubblicità
Barcellona
João Cancelo
João Cancelo
terzino sinistro
Barcellona
Eric García
Eric García
centrocampista centrale
Barcellona
Pedri
Pedri
centrocampista centrale
Barcellona
Lamine Yamal
Lamine Yamal
ala destra
pubblicità
Barcellona
Fermín López
Fermín López
trequartista
Barcellona
Marcus Rashford
Marcus Rashford
ala sinistra
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Barcellona
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski
attaccante

La probabile formazione

BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Koundé, Cubarsì, Martin, Cancelo; E. Garcia, Pedri; Yamal, Lopez, Rashford; Lewandowski. All. Flick

  • Qualche novità tra i blaugrana dopo il recentissimo scontro diretto in Liga. Decisivo a Madrid, Lewandowski torna titolare. Panchina per Olmo e Torres.
  • Alle sue spalle confermato il trio Yamal, Lopez e Rashford sulla trequarti.
  • Non si cambia nemmeno in mezzo (riecco Eric Garcia e Pedri), solo un ritocco in difesa dove Koundé prende il posto di Araujo
Atletico Madrid
Juan Musso
Juan Musso
portiere
Atletico Madrid
Marc Pubill
Marc Pubill
terzino destro
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Atletico Madrid
Robin Le Normand
Robin Le Normand
difensore centrale
Atletico Madrid
Dávid Hancko
Dávid Hancko
difensore centrale
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Atletico Madrid
Matteo Ruggeri
Matteo Ruggeri
terzino sinistro
Atletico Madrid
Marcos Llorente
Marcos Llorente
centrocampista centrale
Atletico Madrid
Koke
Koke
centrocampista centrale
Atletico Madrid
Giuliano Simeone
Giuliano Simeone
ala destra
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Atletico Madrid
Antoine Griezmann
Antoine Griezmann
trequartista
Atletico Madrid
Ademola Lookman
Ademola Lookman
ala sinistra
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Atletico Madrid
Julián Álvarez
Julián Álvarez
attaccante

La probabile formazione

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Musso; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez. All. Simeone

  • Già escluso nella sfida al Barça per infortunio, Oblak è rimasto a Madrid e non prenderà parte alla sfida di Champions. Fiducia a Musso tra i pali.
  • Fuori dai convocati anche Barrios, Gimenez e Cardoso.
  • Novità in tutti i reparti per il Cholo: Alvarez torna dall'inizio rifornito da Simeone, Griezmann e Lookman. Ancora panchina per Sorloth.
  • In mezzo Llorente affianca capitan Koke, possibile rivoluzione anche in difesa coi ritorni di Pubill, Hancko e Ruggeri insieme a Le Normand

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