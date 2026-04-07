Barcellona-Atletico Madrid, le probabili formazioni dei quarti di Champions LeagueCHAMPIONS
Dopo lo scontro diretto vinto dal Barça nel weekend, le due spagnole si riaffrontano nell'andata dei quarti di Champions. Flick rilancia Lewandowski rifornito da Yamal, Lopez e Rashford. Si rivede Koundé in difesa. Simeone ancora senza Oblak che non è stato convocato: riecco Musso. Possibile ritorno dall'inizio per Alvarez e Lookman, chance anche per Llorente e Ruggeri. Barcellona-Atletico Madrid è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione
BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Koundé, Cubarsì, Martin, Cancelo; E. Garcia, Pedri; Yamal, Lopez, Rashford; Lewandowski. All. Flick
- Qualche novità tra i blaugrana dopo il recentissimo scontro diretto in Liga. Decisivo a Madrid, Lewandowski torna titolare. Panchina per Olmo e Torres.
- Alle sue spalle confermato il trio Yamal, Lopez e Rashford sulla trequarti.
- Non si cambia nemmeno in mezzo (riecco Eric Garcia e Pedri), solo un ritocco in difesa dove Koundé prende il posto di Araujo
La probabile formazione
ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Musso; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez. All. Simeone
- Già escluso nella sfida al Barça per infortunio, Oblak è rimasto a Madrid e non prenderà parte alla sfida di Champions. Fiducia a Musso tra i pali.
- Fuori dai convocati anche Barrios, Gimenez e Cardoso.
- Novità in tutti i reparti per il Cholo: Alvarez torna dall'inizio rifornito da Simeone, Griezmann e Lookman. Ancora panchina per Sorloth.
- In mezzo Llorente affianca capitan Koke, possibile rivoluzione anche in difesa coi ritorni di Pubill, Hancko e Ruggeri insieme a Le Normand