Dopo lo scontro diretto vinto dal Barça nel weekend, le due spagnole si riaffrontano nell'andata dei quarti di Champions. Flick rilancia Lewandowski rifornito da Yamal, Lopez e Rashford. Si rivede Koundé in difesa. Simeone ancora senza Oblak che non è stato convocato: riecco Musso. Possibile ritorno dall'inizio per Alvarez e Lookman, chance anche per Llorente e Ruggeri. Barcellona-Atletico Madrid è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW