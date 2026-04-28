Dove vedere Psg-Bayern Monaco

Da non perdere oggi alle 21 la semifinale d'andata di Champions League con il Psg impegnato in casa contro il Bayern Monaco: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo. Inviati Gianluca di Marzio e Gianluigi Bagnulo. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita- dalle 20 e dalle 23 - con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party , mentre chiude la serata Goleador Europe , con Martina Quaranta.

I numeri di Psg e Bayern Monaco

Psg e Bayern Monaco si sono affrontati già 15 volte in Champions League, nove delle quali nelle ultime nove edizioni del torneo; più in generale (dal 2017-18), solo Real Madrid - Manchester City è stata giocata più volte nella competizione (13) di questa sfida (nove, appunto). Il Bayern Monaco ha vinto ciascuna delle ultime cinque partite contro il Psg in Champions League, inclusa la pià recente in questa stagione (2-1 lo scorso novembre); tuttavia, questa è già la più lunga serie di successi che una singola formazione abbia mai ottenuto contro i parigini nelle maggiori competizioni europee (cinque, appunto). Il Psg ha perso il 60% delle sfide contro il Bayern Monaco in Champions (9/15 – 6V), la percentuale di sconfitte più alta contro qualsiasi avversario affrontato almeno tre volte nella competizione - oltre a rappresentare il maggior numero di ko contro una singola squadra nel torneo (nove, appunto). Vincent Kompany, ha vinto entrambi i confronti di Champions contro il Psg di Luis Enrique (1-0 nel novembre 2024 e 2-1 nel novembre 2025); in caso di successo nel prossimo match, il belga diventerà il tecnico con il maggior numero di vittorie contro lo spagnolo nella competizione (tre). Con una vittoria nel prossimo match, Luis Enrique, diventerà il tecnico più veloce a raggiungere 50 successi tra gli allenatori nella storia della Champions League (attualmente 49 in 76 partite); più in generale, il record attuale è detenuto da Pep Guardiola che l'ha raggiunta alla sua 80ª gara (in Bayern Monaco vs Dinamo Zagabria, 2-0 nel dicembre 2015). Il Psg ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime otto partite ad eliminazione diretta in Champions League; la serie più lunga a pari merito nella storia della competizione - l'unica altra squadra a riuscirci è stata il Barcellona tra aprile 2015 e aprile 2016, anche in quel caso allenata da Luis Enrique (otto). Bayern Monaco e Psg sono le due squadre con più reti segnate in questa Champions (38, entrambe) nonchè con le più alte medie gol per partita (3,2 per i bavaresi e 2,7 per i parigini).