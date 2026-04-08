Barcellona-Atletico Madrid 0-2, gol e highlights. Decidono Alvarez e Sorloth
Dopo lo scontro diretto nella Liga perso nel weekend, i Colchoneros la spuntano 2-0 nell'andata dei quarti di Champions. Prima vittoria al Camp Nou per Simeone da allenatore. Nel primo tempo scatenato Rashford, che ci prova quattro volte e si vede annullare l'1-0 per il fuorigioco di Yamal. Prima dell'intervallo rosso diretto a Cubarsí dopo l'intervento del Var e splendido calcio di punizione vincente di Alvarez. Traversa del solito Rashford, raddoppia Sorloth su assist di Ruggeri
Gli highlights di Barcellona-Atletico Madrid 0-2
Le pagelle di Barcellona-Atletico Madrid 0-2
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Come è andata la partita
Il primo round dei quarti di Champions va all'Atletico Madrid, che passa 2-0 al Camp Nou contro il Barça in dieci per tutta la ripresa. Primo tempo dai tentativi a ripetizione di Rashford, che si vede annullare l'1-0 per il fuorigioco di Yamal. L'episodio chiave al 42': Cubarsì stende Simeone lanciato verso la porta, il Var lo punisce col rosso diretto e sul calcio di punizione seguente Alvarez s'inventa la traiettoria che vale l'1-0. Nella ripresa ci riprova Rashford che colpisce anche una traversa su punizione deviata da Musso, ma al 70' raddoppia Sorloth su assist di Ruggeri. Inutili gli squilli nel finale di Cancelo e Yamal. Martedì prossimo a Madrid il Barça dovrà rimontare due gol
90' - Tre minuti di recupero
86' - Balde al posto di Cancelo
85' - Altro slalom speciale di Yamal nell'area dei Colchoneros: alla fine gli si allunga il pallone recuperato da Musso
80' - Qualche minuto per Nico Gonzalez e Almada: escono Simeone e Griezmann
79' - Yamal! Bravo Musso a non farsi sorprendere sul primo palo
78' - Cancelo! Sinistro deviato da Llorente che scheggia il palo esterno!
73' - Altri cambi per Flick: ecco Araujo e Ferran Torres al posto di Koundé e Rashford
Ha raddoppiato Sorloth! Barcellona-Atletico Madrid 0-2
70' - Il neoentrato lascia subito il segno al Camp Nou, che ha abbassato notevolmente il proprio volume. Ottimo lo spunto sulla sinistra di Ruggeri, che crossa al centro per il compagno bravo ad anticipare Martin e a battere Joan Garcia
65' - Altro giallo, lo prende Gavi che si aggrappa a Griezmann
63' - Giallo a Baena per la trattenuta reiterata su Olmo
60' - Novità per Simeone: ecco Baena e Sorloth, fuori Koke e Lookman
54' - Rumoreggia il Camp Nou per lo scambio ritenuto in gioco tra Musso e Pubill, che si aggiusta il pallone con la mano (ma non sulla linea) prima di riappoggiarlo al portiere per l'inizio dell'azione
53' - Traversa di Rashford su punizione! C'è la deviazione di Musso, prosegue il duello infinito tra i due avversari!
50' - Ancora Rashford! Esterno magico di Yamal per il movimento in profondità del compagno: Musso viene aggirato, ma da posizione defilata trova solo l'esterno della rete!
46' - Eric Garcia si abbassa accanto a Martin, Gavi in mezzo con Olmo chiamato agli straordinari insieme a Fermin Lopez
Inferiorità numerica per Flick, che corre ai ripari dopo l'intervallo: dentro Gavi e Fermin Lopez, restano negli spogliatoi Lewandowski e Pedri
Cosa è successo nel primo tempo
Partita divertente al Camp Nou con un doppio colpo di scena prima dell'intervallo. Ma andiamo per ordine con il poker di tentativi di Rashford, scatenato ma sempre fermato da Musso. Ci provano anche Alvarez e Cancelo, poi Rashford la sblocca ma c'è il fuorigioco di Yamal. L'Atletico perde Hancko per infortunio (dentro Pubill), trema sulle chance di Yamal e Martin ma svolta al 42': Cubarsì stende Simeone lanciato verso la porta, il Var lo punisce col rosso diretto e sul calcio di punizione seguente Alvarez s'inventa la traiettoria che vale l'1-0
Barcellona-Atletico Madrid 0-1
48' - Sporcato il destro di Lewandowski, che termina tra le braccia di Musso
46' - Giallo anche per Pubill
45' - Quattro minuti di recupero
Magia di Alvarez! Barcellona-Atletico Madrid 0-1
45' - Partita stravolta in un minuto: prima l'espulsione di Cubarsí, poi il calcio di punizione vincente di Alvarez che batte Joan Garcia. In una manciata di secondi i Colchoneros capitalizzano subito la superiorità numerica!
Espulso Cubarsì!
44' - Rosso diretto per il difensore del Barcellona, punito per il fallo da ultimo uomo su Simeone lanciato verso la porta
42' - Rischia grosso Cubarsì che va a contatto con Simeone lanciato verso la porta. Kovacs estrae il giallo tra le proteste dell'Atletico che invoca il rosso diretto, intanto il Var lo richiama a rivedere l'episodio...
41' - Puntuale Ruggeri nella chiusura su Yamal, che in precedenza ha quasi costretto Koke a prendersi il secondo giallo
33' - Martin! Tentativo dalla distanza, pallone fuori ma non di molto!
32' - Si accende Yamal! Ne dribbla tre in area prima di calciare col sinistro, tiro ribattuto. Ma che giocata...
32' - Hancko si arrende: lo sostituisce Pubill
31' - Giallo a Koke che stende Olmo
30' - Ancora Musso su Rashford! Il Barça prova a sfruttare la superiorità numerica mentre Hancko è fuori dal campo, ma il portiere argentino si oppone nuovamente!
29' - Problema alla caviglia sinistra per Hancko, che prova a stringere i denti
27' - Cross interessante di Koundé, ottima la diagonale di Molina che la toglie dalla testa di Lewandowski
25' - Qualche intervento ruvido e meno fluidità di manovra dopo le diverse chance in avvio
25' - Il primo giallo del match lo prende Pedri
Annullato l'1-0 di Rashford!
18' - Splendida l'imbucata di Pedri per Yamal, che parte però leggermente in posizione di fuorigioco. Inutile a quel punto l'assist vincente per il tap-in di Rashford
16' - Rashford accelera e lascia sul posto Molina, provvidenziale la chiusura di Le Normand
14' - Terzo tentativo di Rashford, che stavolta calcia al volo sul cross di Eric Garcia. Pallone fuori con Musso che controlla la traiettoria
11' - Buon lavoro di Lookman che vede il corridoio per Simeone, ma il figlio del Cholo strozza troppo il destro che termina larghissimo
10' - Musso non si fa sorprendere da Cancelo, che se la sposta sul destro e calcia un rasoterra tra le braccia dell'ex Atalanta
7' - Sporcato in corner il destro di Lookman, ma i Colchoneros non sfruttano la situazione da palla inattiva
5' - Alvarez! Risponde subito l'Atletico con l'iniziativa dell'argentino, che fa tutto da solo e si libera al tiro col sinistro: attento Joan Garcia
4' - Ancora Rashford! E nuovamente Musso a opporsi coi piedi: male l'Atletico in costruzione, funziona la pressione alta del Barça!
2' - Rashford! Primo spunto del Barcellona con l'ex United, che si accentra e calcia col destro: nessun problema per Musso
Stretta di mano tra i capitani Pedri e Koke: tutto è pronto al Camp Nou. Prima, però, un minuto di raccoglimento nel ricordo di Mircea Lucescu
Ecco l'inno della Champions!
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Formazioni ufficiali
- BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Koundé, Cubarsì, Martin, Cancelo; E. Garcia, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick
- ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone
Le scelte di Flick
Conferme e tre ritocchi tra i blaugrana, vittoriosi pochi giorni fa a Madrid con la firma nel finale di Lewandowski. Il polacco era entrato a gara in corsa, stavolta parte dall'inizio. Alle sue spalle Lamine Yamal, Olmo (e non Fermin Lopez) e Rashford anche a lui segno nello scontro diretto del weekend. Non si cambia a centrocampo ma in difesa, dove Koundé vince il ballottaggio con Araujo
Le scelte di Simeone
Più di una novità tra i Colchoneros, ancora privi però di Oblak in porta. Confermato Musso, ex Atalanta come Ruggeri e Lookman che ritrovano spazio dal primo minuto. Si rivede anche Alvarez affiancato da Griezmann in attacco. Riecco Llorente in mezzo, lui come Hancko che fa coppia con Le Normand al centro della difesa
A distanza di quattro giorni si affrontano di nuovo, ma stavolta in Champions League. Dopo il 2-1 ottenuto in rimonta dal Barcellona nel segno di Rashford e Lewandowski, risultato che ha permesso ai blaugrana di allungare a +7 sul Real Madrid nella Liga, l'Atletico Madrid cerca un risultato positivo nell'andata dei quarti di finale. Martedì 14 aprile si gioca il ritorno a Madrid: chi passa affronta la vincente di Arsenal-Sporting in semifinale
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Barcellona e Atletico Madrid si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea; tutti e cinque gli incontri si sono svolti ai quarti di finale di Champions League (2013-14 e 2015-16 in precedenza)
L'Atletico Madrid ha perso solo una delle quattro partite in Champions League contro il Barcellona (2 vittorie, 1 pareggio) e ha eliminato la squadra catalana in entrambi i precedenti scontri nella fase a eliminazione diretta (2-1 in aggregato nel 2013-14 e 3-2 nel 2015-16). Solo il Psg (tre) ha eliminato il Barcellona più volte nelle fasi a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/Champions League
Il Barcellona è rimasto imbattuto nelle ultime 25 partite contro l'Atletico Madrid al Camp Nou tra tutte le competizioni (17 vittorie, 8 pareggi), con l'ultima sconfitta risalente al febbraio 2006, quando l'Atletico era allenato da Pepe Murcia (sconfitta per 1-3 in LaLiga)
L'Atletico Madrid non ha mai vinto una trasferta contro un'altra squadra spagnola in Champions League, perdendo quattro delle cinque giocate (1 pareggio). Più in generale, la squadra di Diego Simeone non ha ottenuto alcun successo nelle ultime sei gare fuori casa nelle fasi a eliminazione diretta della competizione (1 pareggio, 5 sconfitte), con l'ultima vittoria risalente a Old Trafford contro il Manchester United nel marzo 2022 (1-0)
Dall'arrivo di Hansi Flick al Barcellona, i blaugrana sono la formazione ad aver segnato più gol in Champions League (73). Tuttavia, non hanno mantenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime 13 partite, che è già la loro serie più lunga senza clean sheet in una grande competizione europea
Tra gli allenatori con almeno 10 partite, Hansi Flick è quello con la più alta percentuale di vittorie in Champions League sia in generale (73.8% - 31/42) sia nella fase a eliminazione diretta (70.6% - 12/17)
Ancora out Raphinha che ha preso parte a 33 gol in 33 presenze in Champions League con il Barcellona (19 gol e 14 assist); il brasiliano è anche il giocatore che è stato coinvolto in più reti nella fase a eliminazione diretta dall'inizio della stagione 2023-24 nel torneo (17 - 10 gol e 7 assist). GUARDA LE STATISTICHE DI RAPHINHA
Tra i giocatori dell'Atletico Madrid, Julian Alvarez è quello con più gol fatti (8), più assist forniti (4) e più occasioni create (29) in questa stagione di Champions League. Considerando tutte le squadre, l'argentino è anche il calciatore che ha registrato più pressioni ad alta intensità nell'edizione 2025-26 (702). GUARDA LE STATISTICHE DI ALVAREZ
Lamine Yamal vanta cinque gol e quattro assist in otto presenze in questa stagione di Champions League. Se dovesse segnare o fornire un assist in questa partita, diventerebbe il giocatore più giovane a registrare almeno 10 partecipazioni al gol in una singola edizione del torneo (18 anni e 269 giorni), superando il record di Erling Haaland (19 anni e 212 giorni – 10 gol e 1 assist nel 2019-2020). GUARDA LE STATISTICHE DI YAMAL
Assente nel match, Pablo Barrios ha effettuato più line-breaking passes nell'ultimo terzo di campo di qualsiasi altro giocatore dell'Atletico Madrid in questa Champions League (42). Come squadra, l'Atletico ha registrato una media di 32.6 line-breaking passes nell'ultimo terzo di campo in questa edizione quando Barrios è partito titolare (8 partite), rispetto a soli 22.5 in media quando non ha iniziato il match (4 match). GUARDA LE STATISTICHE DI BARRIOS
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