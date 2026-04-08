L'Atletico Madrid ha perso solo una delle quattro partite in Champions League contro il Barcellona (2 vittorie, 1 pareggio) e ha eliminato la squadra catalana in entrambi i precedenti scontri nella fase a eliminazione diretta (2-1 in aggregato nel 2013-14 e 3-2 nel 2015-16). Solo il Psg (tre) ha eliminato il Barcellona più volte nelle fasi a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/Champions League