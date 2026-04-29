Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal

Da non perdere oggi alle 21 la semifinale d'andata di Champions League con Atletico Madrid-Asenal: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita- dalle 20 e dalle 23 - con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party , mentre chiude la serata Goleador Europe , con Martina Quaranta.

I numeri di Atletico Madrid e Arsenal

Atletico Madrid e Arsenal si incontreranno per la quarta volta in competizioni europee, la metà delle quali svolte in questa Champions League (2/4); tuttavia, i Gunners hanno vinto 4-0 nella fase a gironi dello scorso ottobre, una delle sconfitte più pesanti per la formazione spagnola nella competizione (cinque ko con quattro gol di scarto). Arsenal e Atletico Madrid sono le due squadre che hanno giocato il maggior numero di partite nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League senza mai vincere il trofeo: rispettivamente 223 e 190. Giocando al Vicente Calderón o al Wanda Metropolitano, l'Atletico Madrid non ha mai perso contro una squadra inglese in una partita della fase a eliminazione diretta della Champions League (3V, 3N); tutte queste sono arrivate contro avversarie differenti (Chelsea, Leicester, Liverpool, Man United, Man City e Tottenham). Questa sarà la 16^ semifinale di Coppa dei Campioni/Champions League tra squadre spagnole e inglesi con queste ultime che sono passate in nove delle precedenti 15 (60%), così come in quattro delle ultime cinque (fa eccezione nel periodo il Manchester City contro il Real Madrid nel 2021-22). Imbattuta nelle ultime 12 partite (10V, 2N), l'Arsenal è a una sola gara dall'eguagliare la sua più lunga serie senza sconfitte in Coppa dei Campioni/Champions League: 13 registrata tra marzo 2005 e aprile 2006 - anno in cui i Gunners raggiunsero la finale del torneo (vs il Barcellona, nel 2006) nonchè unica volta in cui hanno disputato l'atto finale della competizione. Se da un lato, le quattro partite dell'Arsenal nella fase a eliminazione diretta in questa Champions League hanno prodotto solo cinque gol (4 fatti e 1 subito) con una media di 1,25 a match; dall'altro, le sei dell'Atlético Madrid in questa fase hanno avuto una media di 4,7 (28 – 17 realizzati e 11 incassati).