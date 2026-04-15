Al termine dei quarti di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona, Raphinha (infortunato e assente nella doppia sfida) è sceso in campo per salutare i propri tifosi, ma nell'occasione ha battibeccato con i supporters dei Colchoneros rendendosi protagonista di un gesto rivolto al pubblico di casa. "Chiedo scusa, non fa parte dei miei valori", ha poi scritto sui social il brasiliano

Il botta e risposta con Musso

Raphinha è apparso visibilmente nervoso anche in zona mista, dove ha detto ai giornalisti presenti: "Per me, questa è stata una partita rubata. Credo che l'arbitraggio ha causato parecchi problemi, non solo in questa partita, ma anche all'andata. Le decisioni che hanno preso sono state incredibili. L'Atletico ha fatto non so quanti falli e l'arbitro non ha mostrato nemmeno un cartellino giallo. Vorrei capire perchè aveva paura che il Barcellona passasse il turno". La risposta dell'Atletico è arrivata tramite le parole di Juan Musso, che ha dichiarato: "Rispetto le opinioni di tutti, ma parlare di furto è folle. Sembra che ci fossero tre espulsioni non date e quattro rigori per loro... Non si può parlare di furto perchè non è così".