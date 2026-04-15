Barcellona, Raphinha e il gesto ai tifosi dell'Atletico. VIDEOCHAMPIONS
Al termine dei quarti di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona, Raphinha (infortunato e assente nella doppia sfida) è sceso in campo per salutare i propri tifosi, ma nell'occasione ha battibeccato con i supporters dei Colchoneros rendendosi protagonista di un gesto rivolto al pubblico di casa. "Chiedo scusa, non fa parte dei miei valori", ha poi scritto sui social il brasiliano
L'Atletico Madrid ha eliminato il Barcellona dalla Champions League per la terza volta da quando Diego Simeone siede sulla panchina dei Colchoneros. Ai blaugrana non è bastato vincere al Wanda Metropolitano per ribaltare il 2-0 subito all'andata al Camp Nou. Al triplice fischio dell'arbitro, sul campo si è visto Raphinha, assente del doppio confronto a causa dell'infortunio al bicipite femorale destro rimediato durante l'ultima sosta per le Nazionali. Il brasiliano ha salutato i propri tifosi, prima di rendersi protagonista di un battibecco con quelli dell'Atletico Madrid. Un gesto, con tanto di "Pa fuera", che sembra preannunciare una futura eliminazione della squadra di Simeone al prossimo turno.
Le scuse social
A proposito del gesto, il giocatore brasiliano si è poi scusato nel day after con un commento su Instagram in risposta al video 'incriminato'. Raphinha ha scritto: "Chiedo scusa per il mio gesto, che non corrisponde nè ai miei valori nè al mio carattere. È stato un gesto commesso in un momento di tensione, in risposta a un tifoso che mi stava mancando di rispetto".
Il botta e risposta con Musso
Raphinha è apparso visibilmente nervoso anche in zona mista, dove ha detto ai giornalisti presenti: "Per me, questa è stata una partita rubata. Credo che l'arbitraggio ha causato parecchi problemi, non solo in questa partita, ma anche all'andata. Le decisioni che hanno preso sono state incredibili. L'Atletico ha fatto non so quanti falli e l'arbitro non ha mostrato nemmeno un cartellino giallo. Vorrei capire perchè aveva paura che il Barcellona passasse il turno". La risposta dell'Atletico è arrivata tramite le parole di Juan Musso, che ha dichiarato: "Rispetto le opinioni di tutti, ma parlare di furto è folle. Sembra che ci fossero tre espulsioni non date e quattro rigori per loro... Non si può parlare di furto perchè non è così".