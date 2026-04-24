Sei giornate di squalifica: questa è la sanzione dell'Uefa per Gianluca Prestianni in seguito agli insulti razzisti nei confronti di Vinicius in occasione della gara di Champions tra Benfica e Real Madrid. Nel comunicato ufficialle si precisa che si tratta di "insulti omofobi" pronunciati dal giocatore della squadra portoghese

Sei giornate di squalifica a Gianluca Prestianni. E' quanto deciso dalla Uefa a seguito degli episodi avvenuti durante la partita di Champions League tra Benfica e Real Madrid dello scorso 17 febbraio. Prestianni è stato sanzionato perché colpevole di condotta discriminatoria nei confronti di Vinicius Jr., giocatore del Real Madrid. Nel comunicato ufficialle si precisa che si tratta di "insulti omofobi" pronunciati da Prestianni.



Quando la squalifica di Prestianni dovrà essere scontata (anche con la nazionale argentina) "La sospensione relativa a tre di queste partite è soggetta a una condizionale di due anni, a partire dalla data della presente decisione", spiega ancora la Uefa, aggiungendo che una partita di squalifica è già stata scontata, ovvero nel ritorno dei play-off tra Benfica e Real Madrid, al Santiago Bernabéu. Ma poiché il Benfica è già stato eliminato dalle competizioni europee, Prestianni sconterà le restanti due giornate di squalifica con la nazionale argentina, qualora venga convocato per il Mondiale 2026.