Il calendario e gli orari di Champions League

Martedì 28 e mercoledì 29 aprile, su Sky e in streaming su NOW , le semifinali d’andata di Champions League. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Martedì 28 e mercoledì 29 aprile, le semifinali d’andata di Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Martedì alle 21 da non perdere l’attesissima sfida tra PSG e Bayern-Monaco, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Mercoledì alla stessa ora appuntamento con Atlético Madrid-Arsenal: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.