Il calendario e gli orari di Champions League

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Champions League, il calendario e gli orari delle semifinali

guida tv

Martedì 28 e mercoledì 29 aprile, su Sky e in streaming su NOW, le semifinali d’andata di Champions League. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Martedì 28 e mercoledì 29 aprile, le semifinali d’andata di Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Martedì alle 21 da non perdere l’attesissima sfida tra PSG e Bayern-Monaco, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Mercoledì alla stessa ora appuntamento con Atlético Madrid-Arsenal: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti, martedì, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero, mentre mercoledì la tavola rotonda vedrà protagonista ancora Alessandro Costacurta insieme a Zvonimir Boban e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

Champions League, la programmazione delle semifinali d’andata su Sky e NOW

Martedì 28 aprile

  • alle 21.00: PSG-BAYERN MONACO su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo. Inviati Gianluca Di Marzio e Gianluigi Bagnulo
  • dalle 20.00 e dalle 23.00: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Mario Giunta
  • da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Mario Giunta
  • all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta

Mercoledì 29 aprile

  • dalle 20.00 e dalle 23.00: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Paolo Di Canio e Mario Giunta
  • da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Paolo Di Canio e Mario Giunta
  • all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Il calendario e gli orari di Champions League

guida tv

Martedì 28 e mercoledì 29 aprile, su Sky e in streaming su NOW, le semifinali d’andata di...

Prestianni, insulti a Vinicius: 6 turni squalifica

LA DECISIONE

Sei giornate di squalifica: questa è la sanzione dell'Uefa per Gianluca Prestianni in seguito...

Le pagelle di Arsenal-Sporting 0-0

Champions League

Senza reti il ritorno dei quarti di Champions tra Arsenal e Sporting. I Gunners - che sfideranno...

Yamal: "Riporteremo la Champions a Barcellona"

Champions League

Con un post sul suo profilo Instagram, Lamine Yamal ha espresso tutta la sua amarezza per...

Raphinha e il gesto ai tifosi dell'Atletico. VIDEO

CHAMPIONS

Al termine dei quarti di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona, Raphinha...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE