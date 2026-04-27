Il calendario e gli orari di Champions League

Champions League, il calendario e gli orari delle semifinaliguida tv
Martedì 28 e mercoledì 29 aprile, su Sky e in streaming su NOW, le semifinali d’andata di Champions League. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Martedì 28 e mercoledì 29 aprile, le semifinali d’andata di Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Martedì alle 21 da non perdere l’attesissima sfida tra PSG e Bayern-Monaco, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Mercoledì alla stessa ora appuntamento con Atlético Madrid-Arsenal: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti, martedì, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero, mentre mercoledì la tavola rotonda vedrà protagonista ancora Alessandro Costacurta insieme a Zvonimir Boban e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la programmazione delle semifinali d’andata su Sky e NOW
Martedì 28 aprile
- alle 21.00: PSG-BAYERN MONACO su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo. Inviati Gianluca Di Marzio e Gianluigi Bagnulo
- dalle 20.00 e dalle 23.00: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Mario Giunta
- da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta
Mercoledì 29 aprile
- dalle 20.00 e dalle 23.00: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta