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Psg-Bayern Monaco, le probabili formazioni della semifinale di Champions League

Champions League

Partono le semifinali di Champions con la riedizione della finale del 2020 che si gioca al Parco dei Principi fra il Psg di Luis Enrique e il Bayern Monaco di Vincent Kompany. I francesi in campo con Doué nel tridente con Kvara e Dembélé. Il Bayern punta su Musiala nel poker offensivo con Kane, Olise e Diaz. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

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Probabili Formazioni

PSG
Matvey Safonov
Matvey Safonov
Portiere
PSG
Achraf Hakimi
Achraf Hakimi
Terzino destro
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PSG
Marquinhos
Marquinhos
Difensore centrale
PSG
Willian Pacho
Willian Pacho
Difensore centrale
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PSG
Nuno Mendes
Nuno Mendes
Terzino sinistro
PSG
Warren Zaïre-Emery
Warren Zaïre-Emery
Mezzala destra
PSG
Vitinha
Vitinha
Centrocampista centrale
PSG
João Neves
João Neves
Mezzala sinistra
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PSG
Désiré Doué
Désiré Doué
Esterno destro
PSG
Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé
Centravanti
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PSG
Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia
Esterno sinistro

La probabile formazione

PARIS SAINT GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

  • A centrocampo Zaire-Emery è in vantaggio nel ballottaggio con Fabian Ruiz
  • In attacco Doué favorito su Barcola nel tridente con gli intoccabili Kvaratskhelia e Dembélé
  • Ormai la porta è affidata a Safonov e non più a Chevalier
Bayern Monaco
Manuel Neuer
Manuel Neuer
Portiere
Bayern Monaco
Josip Stanisic
Josip Stanisic
Terzino destro
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Bayern Monaco
Jonathan Tah
Jonathan Tah
Difensore centrale
Bayern Monaco
Dayot Upamecano
Dayot Upamecano
Difensore centrale
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Bayern Monaco
Konrad Laimer
Konrad Laimer
Terzino sinistro
Bayern Monaco
Joshua Kimmich
Joshua Kimmich
Centrocampista centrale
Bayern Monaco
Aleksandar Pavlovic
Aleksandar Pavlovic
Centrocampista centrale
Bayern Monaco
Michael Olise
Michael Olise
Esterno destro
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Bayern Monaco
Jamal Musiala
Jamal Musiala
Trequartista
Bayern Monaco
Luis Díaz
Luis Díaz
Esterno sinistro
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Bayern Monaco
Harry Kane
Harry Kane
Centravanti

La probabile formazione

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany

  • Complice l'infortunio di Gnabry, Musiala si è ripreso il ruolo di trequartista. Agirà alle spalle di Kane con Diaz e Olise ai suoi lati
  • Stanisic e Laimer terzini, partirà ancora dalla panchina Davies

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