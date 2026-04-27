Partono le semifinali di Champions con la riedizione della finale del 2020 che si gioca al Parco dei Principi fra il Psg di Luis Enrique e il Bayern Monaco di Vincent Kompany. I francesi in campo con Doué nel tridente con Kvara e Dembélé. Il Bayern punta su Musiala nel poker offensivo con Kane, Olise e Diaz. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

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