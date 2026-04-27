Partono le semifinali di Champions con la riedizione della finale del 2020 che si gioca al Parco dei Principi fra il Psg di Luis Enrique e il Bayern Monaco di Vincent Kompany. I francesi in campo con Doué nel tridente con Kvara e Dembélé. Il Bayern punta su Musiala nel poker offensivo con Kane, Olise e Diaz. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione
PARIS SAINT GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
- A centrocampo Zaire-Emery è in vantaggio nel ballottaggio con Fabian Ruiz
- In attacco Doué favorito su Barcola nel tridente con gli intoccabili Kvaratskhelia e Dembélé
- Ormai la porta è affidata a Safonov e non più a Chevalier
La probabile formazione
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany
- Complice l'infortunio di Gnabry, Musiala si è ripreso il ruolo di trequartista. Agirà alle spalle di Kane con Diaz e Olise ai suoi lati
- Stanisic e Laimer terzini, partirà ancora dalla panchina Davies