il commento
Ora l'Arsenal vuole smettere di essere incompiuto. E finalmente smentire sé stesso
Vent’anni dopo l’ultima finale di Champions, l’Arsenal torna a giocarsi l’Europa più grande con una squadra diversa da quella immaginata agli inizi dell’era Arteta. Meno estetica e più controllo, meno fragilità e più maturità: i Gunners oggi uniscono pressing, difesa e talento per provare finalmente a vincere
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