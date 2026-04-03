Serie C: promozioni, retrocessioni e come funzionano playoff e playoutla guida
Introduzione
Conosciamo già il nome di due promosse in B: sono Vicenza (girone A) e Benevento (girone C) che hanno dominato il campionato staccando il pass con diversi turni di anticipo. Il Rimini era stato escluso a novembre e anche la Triestina è già aritmeticamente retrocessa.
Tanto altro si deciderà tra playoff e playout: ma come funzionano? Chi ne prende parte? Qui la guida completa tra playoff del girone, playoff nazionali e le Final Four. E la spiegazione anche del meccanismo dei playout che decideranno tutte le altre retrocesse. Già note anche tutte le date da segnare in calendario
Quello che devi sapere
In 4 saranno promosse in Serie B: Vicenza e Benevento già sicure
Come di consueto, sono le squadre che chiudono in testa i tre gironi A, B e C del campionato ad assicurarsi la promozione diretta in Serie B. In questo senso abbiamo già due verdetti, visto che Vicenza (girone A) e Benevento (girone C) hanno dominato il campionato e staccato il pass con diversi turni di anticipo. Ancora da decretare la vincente del girone B.
Poi si aggiungerà una quarta squadra promossa: la vincitrice dei playoff. Vediamo come funzionano.
Chi partecipa al playoff di C (e la variabile Coppa Italia)
Intanto, facciamo ordine sulle partecipanti (visto che sono tante…). Ai playoff partecipano ben 28 squadre, cioè:
- chi si è classificato a conclusione della regular season dal secondo al decimo posto dei tre gironi (27 squadre)
- la vincitrice della Coppa Italia Serie C (1 squadra)
La variabile della coppa: quest'anno la Coppa Italia Serie C è stata vinta dal Potenza che, al momento, è in piena lotta playoff e si trova al decimo posto del proprio girone. Se la stuazione restasse questa, quindi col Potenza già dentro la zona playoff, allora anche l'11^ in classifica del suo stesso girone prenderebbe parte ai playoff. Al contrario, qualora il Potenza uscisse dalle prime dieci posizioni, farebbero i playoff le squadre classificate dal secondo al decimo posto, più il Potenza stesso.
Altra cosa fondamentale: la vincitrice della Coppa Italia non entra in gioco nella prima parte del "Playoff del Girone" ma alla successiva del "Playoff Nazionale".
Le tre fasi del playoff
Anche questo è un meccanismo da chiarire subito per rendere la spiegazione il più semplice possibile. Le fasi sono tre:
- Fase Playoff del Girone: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si sfidano tra di loro restando 'dentro' al proprio girone
- Fase Playoff Nazionale: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si affrontano a livello nazionale
- Final Four: semifinali + finale, è l'ultimo atto per decidere l'ultima promossa in B
Come funziona il primo turno del Playoff del Girone
Il primo turno vede coinvolte 18 squadre, e cioè tutte le classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone (e anche l'11^ del girone C in caso si verificasse l'ipotesi descritta sopra). Così accoppiate:
- la squadra quinta classificata affronterà la squadra decima classificata del suo stesso girone
- la squadra sesta classificata affronterà la squadra nona classificata del suo stesso girone
- la squadra settima classificata affronterà la squadra ottava classificata del suo stesso girone
Chi passa? Le partite sono in gara unica, sul campo dalla squadra meglio classificata. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, passa la squadra meglio classificata al termine della regular season. In totale avanzano 9 squadre.
Come funziona il secondo turno del Playoff del Girone
Quindi si passa al secondo turno. Lo giocano le squadre che hanno vinto la prima fase a cui si aggiungono le quarte classificate di ogni girone. Per essere più chiari:
- le 3 del girone A che hanno vinto la prima fase + la quarta classificata del girone A
- le 3 del girone B che hanno vinto la prima fase + la quarta classificata del girone B
- le 3 del girone C che hanno vinto la prima fase + la quarta classificata del girone C
Per ogni girone ci sono dunque 4 squadre coinvolte. Le coppie di partite si formano così:
- la migliore classificata delle 4 nella stagione regolare affronta la peggiore classificata
- le altre due si affrontano sul campo della migliore classificata
Chi passa? Le partite sono in gara unica, sul campo dalla squadra meglio classificata. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, passa la squadra meglio classificata al termine della regular season. In totale avanzano 6 squadre
Come funziona il primo turno del Playoff Nazionale
Anche questa fase si articola su due turni. Al primo turno partecipano 10 squadre, cioè:
- le 6 squadre che hanno vinto il Playoff del Girone
- le 3 squadre terze classificate di ogni girone al termine della regular season
- la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C (il Potenza)
Le 10 squadre sono accoppiate tramite un sorteggio secondo un sistema di teste di serie. Le teste di serie sono:
- le 3 squadre classificate al terzo posto di ciascun girone nella regular season
- la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C
- La squadra tra le 6 vincitrici del turno precedente (il Playoff del Girone) meglio classificata (visto che si entra in una fase nazionale, la "meglio classificata" viene decisa stilando una classifica avulsa tra tutti i gironi che tiene conto di: posizione più alta in classifica nel proprio girone, maggior numero di punti fatti, maggior numero di vittorie, maggior numero di gol fatti e, infine, del sorteggio).
Chi passa? Le partite si giocano su andata e ritorno, con ritorno in casa delle teste di serie. In caso di parità dopo le due partite, avanzano alla seconda fase le teste di serie. In totale avanzano 5 squadre.
Come funziona il secondo turno del Playoff Nazionale
Dunque si passa alla seconda fase del Playoff Nazionale, con le 5 squadre che hanno superato la fase precedente e le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone al termine della regular season. Totale 8.
Anche in questo caso le squadre vengono accoppiate tramite sorteggio con un sistema di teste di serie. Sono teste di serie:
- le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone nella regular season
- la squadra tra le vincitrici del turno precedente meglio classificata secondo la classifica avulsa vista in precedenza.
Chi passa? Le partite si giocano su andata e ritorno, con ritorno in casa delle teste di serie. In caso di parità dopo le due partite, avanzano alla Final Four le teste di serie. In totale avanzano 4 squadre.
Come funziona la Final Four
Siamo arrivati alle magnifiche quattro che hanno superato uno (o tutti) i turni appena visti. In questo caso torna di scena il sorteggio, ma senza sistema di teste di serie. Le quattro squadre non hanno alcuna condizione di accoppiamento.
Si parte con le semifinali: saranno disputate in gare di andata e ritorno (anche chi giocherà in casa il ritorno sarà deciso esclusivamente dal sorteggio libero). Chi passa? In caso di parità dopo le due partite si disputeranno supplementari ed, eventualmente, rigori.
Finale: anche a finalissima si gioca su andata e ritorno e — in caso di parità dopo le due partite — si disputeranno supplementari ed, eventualmente, rigori. Chi vince la finale è la quarta promossa in Serie B.
Capitolo retrocessioni: col Rimini escluso si passa da 9 a 8
Partiamo da una precisazione: già dallo scorso novembre, dopo la messa in liquidazione della società, il Rimini è stato escluso dal campionato di Serie C. Il club era inserito nel girone B che è proseguito con sole 19 squadre con cancellazione di tutti i risultati ottenuti contro il Rimini. Ecco perché una delle 9 retrocessioni previste (3 per girone) è stata 'cancellata'.
Detto ciò, il regolamento prevede la retrocessione diretta in Serie D per tutte le ultime classificate dei tre gironi o, in questo caso, delle ultime dei gironi A e C più il Rimini. Anche qui c'è già un verdetto aritmetico, cioè la retrocessione della Triestina (girone A).
Le altre sei retrocessioni sono determinate dal Playout.
Come funziona il Playout
Nei tre gironi partecipano al playout le squadre classificatesi al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo del proprio girone. Quindi le squadre 16^, 17^, 18^ e 19^ in classifica. Così accoppiate:
- La quintultima (16^) contro la penultima (19^)
- La quartultima (17^) contro la terzultima (18^)
Chi si salva? Le partite sono su andata e ritorno, con ritorno in casa della meglio posizionata. In caso di parità dopo le due partite si salva la meglio posizionata e retrocede la peggio posizionata secondo la regular season.
Attenzione, come sempre, alla variabile punteggio: la penultima in classifica retrocederà direttamente in Serie D sei il distacco in classifica dalla squadra quintultima è superiore agli 8 punti. Allo stesso modo, la terzultima in classifica retrocederà direttamente in Serie D sei il distacco in classifica dalla squadra quartultima è superiore agli 8 punti.
Chiaramente, nel girone B con l'esclusione del Rimini, disputano il playout "formalmente" l'ultima, la penultima, la terzultima e la quartultima, che corrispondono comunque alla 16^, 17^, 18^ e 19^ in classifica.
Tutte le date di playoff e playout
PLAYOFF
FASE PLAYOFF DEL GIRONE
- 1° Turno - Gara unica DOMENICA 3 MAGGIO
- 2° Turno - Gara unica MERCOLEDÌ 6 MAGGIO
FASE PLAYOFF NAZIONALE
- 1° Turno - Gara di Andata DOMENICA 10 MAGGIO
- 1° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 13 MAGGIO
- 2° Turno - Gara di Andata DOMENICA 17 MAGGIO
- 2° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 20 MAGGIO
FINAL FOUR
- Semifinali - Gara di Andata DOMENICA 24 MAGGIO
- Semifinali - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 27 MAGGIO
- Finale - Gara di Andata MARTEDÌ 2 GIUGNO
- Finale - Gara di Ritorno DOMENICA 7 GIUGNO
PLAYOUT
- Gara di Andata SABATO 9 MAGGIO
- Gara di Ritorno SABATO 16 MAGGIO