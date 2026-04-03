Introduzione

Conosciamo già il nome di due promosse in B: sono Vicenza (girone A) e Benevento (girone C) che hanno dominato il campionato staccando il pass con diversi turni di anticipo. Il Rimini era stato escluso a novembre e anche la Triestina è già aritmeticamente retrocessa.

Tanto altro si deciderà tra playoff e playout: ma come funzionano? Chi ne prende parte? Qui la guida completa tra playoff del girone, playoff nazionali e le Final Four. E la spiegazione anche del meccanismo dei playout che decideranno tutte le altre retrocesse. Già note anche tutte le date da segnare in calendario

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