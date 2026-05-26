Poteva rappresentare Stati Uniti (dove è nato nel 2004), Nigeria (Paese del padre), Canada (Nazione della madre) e Italia per le origini di Termoli di mamma Melissa Vallera, ex calciatrice e allenatrice. Alla fine Luca Warrick Daeovie Koleosho ha scelto l'azzurro indossato dall'U19 (campione europeo di categoria nel 2023) all'U21, dove con Baldini si è riscoperto goleador (3 reti) dopo i tantissimi assist. Ala sinistra tutto dribbling e accelerazioni, Koleosho vive dal 2016 in Spagna dove cresce nel Reus e gioca con l'Espanyol segnando nella Liga. La tappa seguente è in Inghilterra al Burnley, che lo paga 3 milioni e lo schiera 45 volte tra Premier League e Championship. A gennaio si è trasferito in prestito al Paris FC, dove insieme agli altri italiani Immobile e Coppola si è ritagliato tre gol e un assist. Insomma, a 21 anni ha già giocato in tre dei top 5 campionati d'Europa. Ma non ancora in Serie A