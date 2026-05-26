Introduzione
Una giovanissima Italia quella che affronterà in amichevole Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno), scelte del Ct Silvio Baldini che restituiscono un gruppo dall'età media di 20 anni e 6 mesi. Sono in 19 su 24 i baby alla prima chiamata in Nazionale maggiore, talenti che arrivano dalla Serie A ma soprattutto dalle serie inferiori e dall'estero. Già, perché il nuovo blocco azzurro è… tedesco! Quattro giocano in Germania, tre solo nel Borussia Dortmund dove il figlio d'arte Inacio ha già segnato in Bundesliga e la coppia Mané-Reggiani ha giocato in Champions. In tre hanno appena festeggiato la promozione in A, ma c'è anche chi gioca in Serie C. Conosciamo meglio i nuovi 'bimbi azzurri'
Quello che devi sapere
La baby Italia di Baldini
Immancabile la presenza di Gigio Donnarumma, capitano che rappresenta la 'vecchia' Nazionale con le sue 81 partite in azzurro. Un veterano di soli 27 anni, fratello maggiore degli altri convocati che avevano già debuttato con l'Italia: si tratta di Marco Palestra, Nicolò Pisilli e Pio Esposito. Chi gioca già in Serie A ma va incontro al suo esordio in Nazionale sono Honest Ahanor, Davide Bartesaghi, Pietro Comuzzo, Luca Lipani, Cher Ndour, Lorenzo Venturino, Francesco Camarda e Jeff Ekhator. In totale sono 19 su 24 i giocatori alla prima chiamata coi 'grandi', gruppo giovanissimo dall'età media di 20 anni e 6 mesi. Già, perché gli anni di nascita ci restituiscono tantissimi ragazzi: nove classe 2004, sette nati nel 2005, tre nel 2006 e ben quattro calciatori classe 2008
Il 'blocco Dortmund'
Sicuramente una novità tra i precedenti della Nazionale. Storici i gruppi della Juventus dai Mondiali '78 (nove giocatori) all'82 (sei bianconeri) fino al 2006 (cinque) e agli anni della BBC con una difesa interamente juventina. Più recentemente il blocco azzurro è diventato interista: le ultime convocazioni per i playoff mondiali accumulavano cinque nerazzurri nelle scelte dell'ex Ct Gattuso. Baldini ha invece stravolto la mappa della sua giovanissima Italia: i club più rappresentati sono Fiorentina, Frosinone e Roma (due giocatori a testa) dietro al… Borussia Dortmund! Mai una squadra straniera era stata così centrale nelle convocazioni della nostra Nazionale. E a proposito di estero, sono 6 gli 'stranieri' tra i 24 azzurri
Si parla tedesco con Chiarodia
Quattro i convocati impegnati in Germania a partire da Fabio Chiarodia, difensore classe 2005 che ha già accumulato 41 presenze in Bundesliga. Nato a Oldenburg da genitori italiani originari di Cinto Caomaggiore (provincia di Venezia) che in Germania avevano aperto una gelateria nel centro storico, a 9 anni era entrato nel settore giovanile del Werder Brema. In prima squadra lo chiamavano 'Das Kuken' (il pulcino) per la sua precocità, lui che a 16 anni aveva firmato il suo primo contratto da professionista diventando il più giovane esordiente di sempre nel club. Nel 2023 si trasferisce per 2 milioni di euro al Borussia Moenchengladbach, dove guadagna spazio e fiducia. E in Nazionale? Nonostante avesse partecipato ai raduni con l'U15 tedesca, ha sempre vestito l'azzurro anche con l'U19 (c'era nell'Europeo vinto a Malta) e dallo scorso agosto con l'U21 di Baldini
C'è anche Mané
Condivide con Chiarodia l'anno di nascita (2005), il ruolo da difensore centrale, il presente in Germania e ben 27 partite giocate accanto all’amico dall'Italia U17 all'U20. Famiglia di origine senegalese per Filippo Mané, nato a Magenta ma cresciuto nel vivaio del Novara per 6 anni. Un triennio anche alla Sampdoria fino alla chiamata del Borussia Dortmund, che lo preleva nel 2022 blindandolo con un contratto fino al 2028. Faceva parte della spedizione dei gialloneri al Mondiale per Club, questa stagione ha debuttato in Bundesliga e soprattutto da titolare in Champions League contro l'Inter. Baldini l'ha lanciato in U21 e ora anche tra i 'grandi'
La Champions di Reggiani
Il secondo dei tre italiani a Dortmund, altro difensore centrale dal fisico imponente (194 centimetri). Classe 2008 modenese, ispirato da Bonucci e Scalvini, si lega al Sassuolo dall'età di 8 anni fino all'U17. Nel 2024 si trasferisce in Germania dove vince subito il campionato di categoria, quest'anno Kovac l'ha aggregato in prima squadra. Da titolare in Champions vince l'andata dello spareggio contro l'Atalanta, il 14 marzo seguente segna il suo primo gol contro l'Augsburg (il più giovane italiano in rete in Bundesliga). Ecco perché ha già firmato il suo primo contratto da professionista col Borussia
Inacio il figlio d'arte
Coetaneo di Reggiani (2008), bergamasco d'adozione visto che la mamma è originaria della città e papà Joao Batista Inacio (meglio noto come Pià) è cresciuto nell'Atalanta e ha giocato in A coi nerazzurri. Dieci gli anni nel settore giovanile della Dea per Samuele Inacio, seconda punta che apprezza particolarmente Neymar e De Bruyne con una grande passione per la breakdance. Nel 2024 si sposta al Borussia Dortmund, trasferimento contestato dalla dirigenza dell'Atalanta per il mancato pagamento dell'indennizzo: lo ribadì l'Ad Luca Percassi in occasione dell'ultimo incrocio in Champions. Kovac l'ha fatto debuttare nel 'Klassiker' col Bayern, lui ha impiegato 6 partite per trovare il primo gol contro '’Eintracht. In Nazionale non ha scelto il Brasile ma l'Italia, dove all'Europeo U17 del 2025 diventa capocannoniere con 5 reti in quattro gare. Ne segnerà 4 nel Mondiale seguente, chiuso al terzo posto dagli Azzurrini. Ora arriva in Nazionale maggiore senza essere passato nell'U21
Giramondo Koleosho
Poteva rappresentare Stati Uniti (dove è nato nel 2004), Nigeria (Paese del padre), Canada (Nazione della madre) e Italia per le origini di Termoli di mamma Melissa Vallera, ex calciatrice e allenatrice. Alla fine Luca Warrick Daeovie Koleosho ha scelto l'azzurro indossato dall'U19 (campione europeo di categoria nel 2023) all'U21, dove con Baldini si è riscoperto goleador (3 reti) dopo i tantissimi assist. Ala sinistra tutto dribbling e accelerazioni, Koleosho vive dal 2016 in Spagna dove cresce nel Reus e gioca con l'Espanyol segnando nella Liga. La tappa seguente è in Inghilterra al Burnley, che lo paga 3 milioni e lo schiera 45 volte tra Premier League e Championship. A gennaio si è trasferito in prestito al Paris FC, dove insieme agli altri italiani Immobile e Coppola si è ritagliato tre gol e un assist. Insomma, a 21 anni ha già giocato in tre dei top 5 campionati d'Europa. Ma non ancora in Serie A
Dal neopromosso Frosinone…
Baldini segue con attenzione la Serie B, dove i giovani italiani raccolgono più minuti e fiducia. Ne sa qualcosa il neopromosso Frosinone, che tra i convocati azzurri applaude Lorenzo Palmisani e Seydou Fini. Il primo completa il trio dei portieri insieme a Donnarumma e Daffara, classe 2004 che da ciociaro doc (è nato ad Alatri) ha giocato da titolare tutte le partite del campionato che la squadra di Alvini ha chiuso al 2° posto. Ben 15 clean sheet per il ragazzo scuola Frosinone, apprezzatissimo nella sua seconda stagione tra i professionisti dopo la parentesi a Lucca. E sempre in gialloblù da gennaio è arrivato dal Genoa l'ala nata nel 2006 in Costa d'Avorio. All'età di 6 anni si trasferisce a Genova dove papà Adam faceva il pasticcere, nuova vita italiana insieme al fratello Gervinho (si chiama proprio come l'ex calciatore). Fini ha giocato nelle selezioni azzurre dall'U17 all'U21, lui che ha già giocato in A col Genoa oltre all'estero con le maglie di Standard Liegi (Belgio) ed Excelsior (Olanda)
… al 'nuovo Verratti' Dagasso
Nato e cresciuto a Pescara, centrocampista classe 2004: quanto basta per essere accostato a Marco Verratti ("È stato il giocatore che mi ha ispirato più di tutti"). Parola di Matteo Dagasso, allenato in biancazzurro da Zeman ("Un maestro") e dallo stesso Baldini ("Un secondo padre") prima della cessione al Venezia per 2 milioni di euro lo scorso gennaio. Tecnica, corsa e confidenza col gol: aveva segnato regolarmente col Pescara, si è ripetuto due volte insieme alla neopromossa di Stroppa che ha festeggiato il ritorno in Serie A vincendo il campionato. Proprio Baldini stravede per lui: lo ha sempre schierato nelle sue 8 partite da Ct dell'U21, fiducia ripagata dalle reti contro Armenia e Montenegro
Gli altri dalla Serie B
In prestito all'Avellino dalla Juve Next Gen, Giovanni Daffara (2004) ha giocato 25 volte in stagione coi biancoverdi eliminati ai playoff. Curiosità: non ha mai giocato né con l'U19 né con l'U21, ma Baldini ha deciso di premiarlo in Nazionale maggiore. Chi è ancora in corsa invece per la promozione è Costantino Favasuli (2004), terzino che da Reggio Calabria è in finale playoff col Catanzaro. Importanti gli anni nel vivaio della Fiorentina come i prestiti in B tra Terni e Bari. Si è invece salvata la Sampdoria di Luigi Cherubini, ala classe 2004 che si è ritagliato un paio di gol e altrettanti assist. A livello giovanile ha giocato con Lazio e Roma, club con cui è ancora legato contrattualmente e che l'ha visto esordire in Europa League nel 2023 grazie a José Mourinho. In Serie B aveva convinto anche a Carrara, ora tornerà alla base con Gasperini
In C ecco Faticanti
L'unico rappresentante della Serie C tra i convocati di Baldini. Merito di magie come questa (GUARDA IL VIDEO) o anche su punizione (CHE PRODEZZA), due bellissimi gol che ha realizzato quest'anno con la Juve Next Gen (eliminata ai playoff dalla Pianese). Centrocampista classe 2004, Giacomo Faticanti è in prestito dal Lecce ma alla Roma spetta il 35% sulla futura rivendita. Già, perché il talento di Sora è cresciuto nelle giovanili del Frosinone e dei giallorossi, lui che come modello ha adottato proprio De Rossi insieme a Busquets. Una presenza costante nelle Under italiane: ha giocato dall'U15 all'U21 con Nunziata e poi Baldini. All'appello mancava solo la Nazionale maggiore: ci è appena arrivato
Il gioiello Vavassori tra gli aggregati
Quattro gli ulteriori Azzurrini chiamati nella preparazione alle amichevoli tra i quali Dominic Vavassori, 20enne attaccante italo-brasiliano che ha appena debuttato in Serie A. Nelle ultime due stagioni in C ha accumulato 23 gol con l'Atalanta U23: ecco perché lo rivedremo nelle categorie superiori. Più noto il curriculum di Niccolò Fortini, esterno classe 2006 della Fiorentina che quest'anno ha giocato 25 volte tra A e Conference League. Per la difesa c'è il centrale dell'Empoli, Gabriele Guarino, 22enne scuola Bari che in stagione con gli azzurri si è ritagliato 35 partite con tre gol segnati. Da seguire anche Tommaso Berti, cesenate doc, che con la maglia della sua città ha realizzato quattro reti e servito 8 assist nell'ultimo campionato di Serie B. Un po' regista, un po' trequartista: il talento non manca