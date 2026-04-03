Le squadre promosse dalle Serie B d'Europa nei top 5 campionatibentornati!
Introduzione
È il Coventry City la prima squadra a conquistare la promozione aritmetica tra le seconde divisioni dei top 5 campionati europei. Il club inglese, allenato da Frank Lampard, si è assicurato un posto nella prossima Premier League con tre giornate d'anticipo sulla conclusione della Championship, grazie al pareggio ottenuto sul campo del Blackburn. "Sono orgoglioso, è senza dubbio uno dei traguardi più importanti che abbia mai raggiunto", ha commentato Lampard a Sky Sports. Ma qual è la situazione negli altri campionati? Dalla nostra Serie B alla Ligue 2, passando per LaLiga2 e la 2.Bundesliga: ecco il quadro aggiornato delle classifiche e i rispettivi meccanismi di promozione
Quello che devi sapere
Il Coventry di Lampard torna in Premier League
A 25 anni dall'ultima volta, il Coventry City torna in Premier League. La squadra guidata da Frank Lampard ha conquistato la promozione con tre giornate d'anticipo, grazie al pareggio sul campo del Blackburn nell'anticipo della 43ª giornata di Championship. Una stagione dominata dai ragazzi dell'ex centrocampista del Chelsea, capaci di mantenere una media di due punti a partita e di vantare il miglior attacco del campionato.
"Sono orgoglioso, è senza dubbio uno dei traguardi più importanti che abbia mai raggiunto - ha commentato Lampard su Sky Sports -. Siamo arrivati 15 mesi fa e la squadra era al 17° posto in classifica. La promozione diretta non era nei nostri piani: quest'estate ci eravamo chiesti quale potesse essere la stagione perfetta, ipotizzando al massimo un posto nei playoff da terzi o quarti. E invece questi ragazzi sono riusciti a ottenere la promozione con tre giornate d'anticipo".
IL FOCUS SU SKY SPORT INSIDER
La classifica della Championship (Inghilterra)
- 1) COVENTRY: 86* (già promosso)
- 2) IPSWICH: 75**
- 3) MILWALL: 73
- 4) SOUTHAMPTON: 72
- 5) MIDDLESBROUGH: 72
- 6) HULL CITY: 68
- 7) WREXHAM: 64
- 8) DERBY COUNTY: 63
*una partita in più; **due partite in meno
I verdetti se il campionato finisse oggi:
- Promosse direttamente: Coventry (ufficiale) e Ipswich
- Ai playoff: Milwall-Hull City / Southampton-Middlesbrough
Come funzionano le promozioni in Premier League?
- Le prime due classificate vengono promosse direttamente, mentre il terzo posto viene assegnato tramite i playoff ai quali si qualificano le squadre che terminano il campionato dal 3º al 6º posto. La formula prevede semifinali con partite di andata e ritorno (3ª contro 6ª e 4ª contro 5ª); le vincitrici si affrontano poi nella finale in gara secca a Wembley.
La classifica della Serie B (Italia)
- 1) VENEZIA: 72
- 2) MONZA: 72*
- 3) FROSINONE: 69
- 4) PALERMO: 65
- 5) CATANZARO: 55
- 6) MODENA: 52
- 7) JUVE STABIA: 48
- 8) CESENA: 44
- 9) CARRARESE: 42
- 10) SUDTIROL: 40
- 11) MANTOVA: 40
- 12) SAMPDORIA: 40*
- 13) AVELLINO: 40
*una partita in più
I verdetti se il campionato finisse oggi:
- Promosse direttamente: Venezia e Monza
- Ai playoff: Frosinone vs vincente Modena-Juve Stabia / Palermo vs vincente Catanzaro-Cesena
Come funzionano le promozioni in Serie A?
- Le prime due classificate vengono promosse direttamente, mentre il terzo posto è assegnato tramite i playoff, ai quali accedono le squadre che chiudono il campionato dal 3º all'8º posto. La formula prevede un turno preliminare in gara secca (5ª contro 8ª e 6ª contro 7ª); le vincitrici affrontano in semifinale la 3ª e la 4ª classificata in sfide di andata e ritorno. Anche la finale si disputa sui 180 minuti. Le gare di ritorno si giocano sempre in casa della squadra meglio classificata.
La classifica della 2. Bundesliga (Germania)
- 1) SCHALKE: 58
- 2) PADERBON: 57
- 3) ELVERSBERG: 55*
- 4) HANNOVER: 53
- 5) DARMSTADT: 50
*una partita in più
I verdetti se il campionato finisse oggi:
- Promosse direttamente: Schalke e Paderborn
- Allo spareggio promozione: Elversberg vs 16ª Bundesliga (St. Pauli)
Come funzionano le promozioni in Bundesliga?
- Le prime due squadre vengono promosse direttamente. Per il terzo posto non sono previsti playoff, ma uno spareggio: la terza classificata affronta la terzultima della Bundesliga in gare di andata e ritorno. La vincente ottiene un posto in Bundes per la stagione successiva, mentre la perdente giocherà in seconda divisione.
La classifica della Ligue 2 (Francia)
- 1) TROYES: 58
- 2) SAINT-ETIENNE: 57
- 3) LE MANS: 57*
- 4) RED STAR: 51
- 5) RODEZ: 51*
- 6) REIMS: 48
- 7) MONTPELLIER: 47*
*una partita in più
I verdetti se il campionato finisse oggi:
- Promosse direttamente: Troyes e Saint-Etienne
- Ai playoff: Le Mans vs vincente Red Star-Rodez
- Allo spareggio promozione: vincente playoff vs 16ª Ligue 1 (Auxerre)
Come funzionano le promozioni in Ligue 2?
- Le prime due squadre vengono promosse direttamente. Per il terzo posto, invece, il percorso è più articolato. Si disputano prima i playoff: la 4ª e la 5ª si affrontano in un turno preliminare, e la vincente sfida la 3ª. Tuttavia, chi vince i playoff non è ancora promosso: deve infatti affrontare la terzultima della Ligue 1 in uno spareggio. La vincente di questo doppio confronto conquista un posto in Ligue 1 per la stagione successiva, mentre la perdente giocherà in seconda divisione.
La classifica de LaLiga2 (Spagna)
- 1) RACING SANTANDER: 68*
- 2) DEPORTIVO: 61
- 3) ALMERIA: 61
- 4) MALAGA: 60
- 5) BURGOS: 60
- 6) LAS PALMAS: 60*
- 7) CASTELLON: 58
- 8) EIBAR: 55
*una partita in più
I verdetti se il campionato finisse oggi:
- Promosse direttamente: Racing Santander e Deportivo La Coruna
- Ai playoff: Almeria-Las Palmas / Malaga-Burgos
Come funzionano le promozioni?
- Le prime due classificate vengono promosse direttamente, mentre il terzo posto viene assegnato tramite i playoff ai quali si qualificano le squadre che terminano il campionato dal 3º al 6º posto. La formula prevede semifinali con partite di andata e ritorno (3ª contro 6ª e 4ª contro 5ª); anche la finale è sui 180 minuti, il ritorno si gioca sempre in casa della meglio classificata.