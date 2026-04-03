A 25 anni dall'ultima volta, il Coventry City torna in Premier League. La squadra guidata da Frank Lampard ha conquistato la promozione con tre giornate d'anticipo, grazie al pareggio sul campo del Blackburn nell'anticipo della 43ª giornata di Championship. Una stagione dominata dai ragazzi dell'ex centrocampista del Chelsea, capaci di mantenere una media di due punti a partita e di vantare il miglior attacco del campionato.

"Sono orgoglioso, è senza dubbio uno dei traguardi più importanti che abbia mai raggiunto - ha commentato Lampard su Sky Sports -. Siamo arrivati 15 mesi fa e la squadra era al 17° posto in classifica. La promozione diretta non era nei nostri piani: quest'estate ci eravamo chiesti quale potesse essere la stagione perfetta, ipotizzando al massimo un posto nei playoff da terzi o quarti. E invece questi ragazzi sono riusciti a ottenere la promozione con tre giornate d'anticipo".



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