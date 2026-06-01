Una Champions che vale oro: ecco tutti i ricavi

Introduzione
La finale di Budapest si è conclusa con il secondo successo consecutivo del Paris Saint Germain in Champions League. La squadra di Luis Enrique ha avuto la meglio sull'Arsenal ai calci di rigore. Una vittoria di prestigio ma che vale molto anche sotto l'aspetto economico. Con il nuovo format, i ricavi dal torneo sono cresciuti fino a quota 2,5 miliardi di euro, con una distribuzione che ha dunque avuto effetto positivo sulle casse dei club partecipanti. Quanto hanno portato a casa in termini di premi UEFA le 36 squadre partecipanti? (fonte Calcio e Finanza)
LA PARATA DEL PSG CAMPIONE - TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS
Quello che devi sapere
Le voci di incasso
- Partiamo dal bonus partecipazione, uguale per tutti, che ha portato nelle casse delle società partecipanti 18,62 milioni di euro
- Si passa poi al premio per la posizione nella classifica unica, che vale un minimo di 275mila euro, cifra che viene rivista leggermente verso l’alto al termine della prima fase, quando vengono distribuite le quote non versate per i pareggi.
I bonus per i risultati
- Ricordiamo che dal 2024/25 le vittorie (2,1 milioni) e i pareggi (700mila euro) valgono un po’ meno rispetto ad ora (rispettivamente 2,8 milioni e 930mila euro). Come detto, dei bonus extra sono previsti poi per il piazzamento nella classifica finale: ogni club ha ricevuto una somma basata sulla sua graduatoria al termine della prima fase
- Previsti inoltre bonus aggiuntivi per i passaggi dei turni, dagli ottavi di finale fino all’ultimo atto (compresa l’eventuale conquista del trofeo).
I ricavi "value pillar"
Infine, i ricavi si completano con le somme derivanti “value pillar”, un nuovo segmento pensato dalla UEFA per accorpare market pool (il valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale. La somma complessiva che sarà distribuita andrà divisa in due parti:
- La parte europea – legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni;
- La parte non europea – legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia.
Le cifre della Champions 2025-2026
- Sulla base di queste premesse, Calcio e Finanza ha stimato i premi per le quattro italiane partecipanti. La classifica completa – per quanto riguarda tutti i club stranieri – è stata invece realizzata sulla base delle stime dell’analista finanziario autore del blog Swiss Ramble:
- Il Psg ha chiuso questa classifica al primo posto grazie al successo finale, che ha portato in dote al club oltre 145 milioni di euro. Segue l’Arsenal a quota 142 milioni di euro e chiude il podio il Bayern Monaco con più di 127 milioni di euro. Superano i 100 milioni anche Atletico Madrid, Barcellona, Liverpool e Real Madrid. Guardando invece alle altre italiane, si va dai 71 milioni dell’Inter ai poco più di 48 milioni del Napoli. In mezzo Atalanta (70 milioni) e Juventus (64 milioni).
La classifica completa dei ricavi della Champions 2025-26
- Psg– 145,5 milioni di euro
- Arsenal – 142 milioni di euro
- Bayern Monaco – 127,5 milioni di euro
- Liverpool – 109,5 milioni di euro
- Atletico Madrid – 107,5 milioni di euro
- Real Madrid – 104,5 milioni di euro
- Barcellona – 101,5 milioni di euro
- Manchester City – 97 milioni di euro
- Chelsea – 92 milioni di euro
- Tottenham – 84 milioni di euro
- Bayer Leverkusen – 80 milioni di euro
- Sporting Lisbona – 76,5 milioni di euro
- Inter – 71,3 milioni di euro
- Atalanta – 70,4 milioni di euro
- Borussia Dortmund – 70 milioni di euro
- Newcastle – 65 milioni di euro
- Juventus – 64,1 milioni di euro
- Monaco – 55 milioni di euro
- Benfica – 54 milioni di euro
- Marsiglia – 53 milioni di euro
- Galatasaray – 50 milioni di euro
- Eintracht Francoforte – 49 milioni di euro
- Napoli – 48,6 milioni di euro
- Club Brugge – 48 milioni di euro
- Olympiacos – 46 milioni di euro
- Villarreal – 46 milioni di euro
- PSV – 45 milioni di euro
- Ajax – 43 milioni di euro
- Bodo Glimt – 42 milioni di euro
- Athletic Club – 39 milioni di euro
- Copenaghen – 38 milioni di euro
- Qarabag – 36 milioni di euro
- Royal USG – 33 milioni di euro
- Pafos – 30 milioni di euro
- Slavia Praga – 30 milioni di euro
- Kairat Almaty – 21 milioni di euro