Una Champions che vale oro: ecco tutti i ricavi

Introduzione

La finale di Budapest si è conclusa con il secondo successo consecutivo del Paris Saint Germain in Champions League. La squadra di Luis Enrique ha avuto la meglio sull'Arsenal ai calci di rigore. Una vittoria di prestigio ma che vale molto anche sotto l'aspetto economico. Con il nuovo format, i ricavi dal torneo sono cresciuti fino a quota 2,5 miliardi di euro, con una distribuzione che ha dunque avuto effetto positivo sulle casse dei club partecipanti. Quanto hanno portato a casa in termini di premi UEFA le 36 squadre partecipanti? (fonte Calcio e Finanza)



LA PARATA DEL PSG CAMPIONE - TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS