Una Champions che vale oro: ecco tutti i ricavi

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Champions League 2025-2026: ecco tutti i ricavi, la classifica

Champions League

Introduzione

La finale di Budapest si è conclusa con il secondo successo consecutivo del Paris Saint Germain in Champions League. La squadra di Luis Enrique ha avuto la meglio sull'Arsenal ai calci di rigore. Una vittoria di prestigio ma che vale molto anche sotto l'aspetto economico. Con il nuovo format, i ricavi dal torneo sono cresciuti fino a quota 2,5 miliardi di euro, con una distribuzione che ha dunque avuto effetto positivo sulle casse dei club partecipanti. Quanto hanno portato a casa in termini di premi UEFA le 36 squadre partecipanti? (fonte Calcio e Finanza)
 

LA PARATA DEL PSG CAMPIONE - TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS

Quello che devi sapere

Le voci di incasso

  • Partiamo dal bonus partecipazione, uguale per tutti, che ha portato nelle casse delle società partecipanti 18,62 milioni di euro
  • Si passa poi al premio per la posizione nella classifica unica, che vale un minimo di 275mila euro, cifra che viene rivista leggermente verso l’alto al termine della prima fase, quando vengono distribuite le quote non versate per i pareggi.

1/5

I bonus per i risultati

  • Ricordiamo che dal 2024/25 le vittorie (2,1 milioni) e i pareggi (700mila euro) valgono un po’ meno rispetto ad ora (rispettivamente 2,8 milioni e 930mila euro). Come detto, dei bonus extra sono previsti poi per il piazzamento nella classifica finale: ogni club ha ricevuto una somma basata sulla sua graduatoria al termine della prima fase
  • Previsti inoltre bonus aggiuntivi per i passaggi dei turni, dagli ottavi di finale fino all’ultimo atto (compresa l’eventuale conquista del trofeo).

2/5
pubblicità

I ricavi "value pillar"

Infine, i ricavi si completano con le somme derivanti “value pillar”, un nuovo segmento pensato dalla UEFA per accorpare market pool (il valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale. La somma complessiva che sarà distribuita andrà divisa in due parti:

  • La parte europea – legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni;
  • La parte non europea – legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia.

3/5

Le cifre della Champions 2025-2026

  • Sulla base di queste premesse, Calcio e Finanza ha stimato i premi per le quattro italiane partecipanti. La classifica completa – per quanto riguarda tutti i club stranieri – è stata invece realizzata sulla base delle stime dell’analista finanziario autore del blog Swiss Ramble:
  • Il Psg ha chiuso questa classifica al primo posto grazie al successo finale, che ha portato in dote al club oltre 145 milioni di euro. Segue l’Arsenal a quota 142 milioni di euro e chiude il podio il Bayern Monaco con più di 127 milioni di euro. Superano i 100 milioni anche Atletico Madrid, Barcellona, Liverpool e Real Madrid. Guardando invece alle altre italiane, si va dai 71 milioni dell’Inter ai poco più di 48 milioni del Napoli. In mezzo Atalanta (70 milioni) e Juventus (64 milioni).

4/5
pubblicità

La classifica completa dei ricavi della Champions 2025-26

  1. Psg– 145,5 milioni di euro
  2. Arsenal – 142 milioni di euro
  3. Bayern Monaco – 127,5 milioni di euro
  4. Liverpool – 109,5 milioni di euro
  5. Atletico Madrid – 107,5 milioni di euro
  6. Real Madrid – 104,5 milioni di euro
  7. Barcellona – 101,5 milioni di euro
  8. Manchester City – 97 milioni di euro
  9. Chelsea – 92 milioni di euro
  10. Tottenham – 84 milioni di euro
  11. Bayer Leverkusen – 80 milioni di euro
  12. Sporting Lisbona – 76,5 milioni di euro
  13. Inter – 71,3 milioni di euro
  14. Atalanta – 70,4 milioni di euro
  15. Borussia Dortmund – 70 milioni di euro
  16. Newcastle – 65 milioni di euro
  17. Juventus – 64,1 milioni di euro
  18. Monaco – 55 milioni di euro
  19.  Benfica – 54 milioni di euro
  20. Marsiglia – 53 milioni di euro
  21. Galatasaray – 50 milioni di euro
  22. Eintracht Francoforte – 49 milioni di euro
  23. Napoli – 48,6 milioni di euro
  24. Club Brugge – 48 milioni di euro
  25. Olympiacos – 46 milioni di euro
  26. Villarreal – 46 milioni di euro
  27. PSV – 45 milioni di euro
  28. Ajax – 43 milioni di euro
  29. Bodo Glimt – 42 milioni di euro
  30. Athletic Club – 39 milioni di euro
  31. Copenaghen – 38 milioni di euro
  32. Qarabag – 36 milioni di euro
  33. Royal USG – 33 milioni di euro
  34. Pafos – 30 milioni di euro
  35. Slavia Praga – 30 milioni di euro
  36. Kairat Almaty – 21 milioni di euro

BELGIUM SOCCER
BELGIUM SOCCER
5/5
pubblicità

Leggi anche

Champions League

Una Champions che vale oro: ecco tutti i ricavi

LA GUIDA

Calendario Mondiali: le date e gli orari italiani

le liste

Mondiali, tutti i giocatori convocati (per ora)

Mondiale per club

Mondiale per Club 2029: il Psg libera un posto

finale champions

Psg-Arsenal, finale alle 18 LIVE su Sky: la guida